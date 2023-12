Rząd Morawieckiego zaspał. „Może doprowadzić do upadku Polskiej Grupy Górniczej”

Górnictwo znowu znalazło się w Polsce na skraju przepaści. Nie tylko Wigilia przypadająca w tym roku w niedzielę zaskoczyła rząd PiS – niespodzianką dla premiera Morawieckiego okazała się też konieczność przyjęcia ustawy krytycznej dla polskiego górnictwa. Brak uchwalenia nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego może doprowadzić do upadku Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - napisał na Facebooku wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły. Polityk dodał, że jego zdaniem projekt został „zamrożony w komisji”.

PGG zagrożone upadkiem. PiS nie przyjęło ustawy

„Bardzo ważna ustawa o funkcjonowaniu górnictwa po trzech godzinach posiedzenia i po szczegółowych wyjaśnieniach została zamrożona w komisji i zdjęta z posiedzenia Sejmu. Brak uchwalenia tych zapisów może doprowadzić do upadku PGG” - skomentował wiceminister w portalu społecznościowym.

We wtorek wieczorem połączone sejmowe komisje: ds. klimatu i aktywów państwowych oraz finansów publicznych przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji tzw. ustawy górniczej. Zakłada on m.in. wydłużenie do końca 2025 r. terminu zawieszenia spłaty blisko 820 mln zł zobowiązań PGG z tytułu niezapłaconych składek ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR. Trzy spółki węglowe objęte wsparciem mają też być zwolnione z zaliczek na podatek CIT - jego uregulowanie miałoby nastąpić do końca trzeciego miesiąca następnego roku.

Początkowo projekt ustawy był w programie środowych obrad plenarnych Sejmu, jednak obecnie projektu nie ma w aktualnym harmonogramie pracy. „Niestety, obecna opozycja zgodnie z przewidywaniami nie tylko chce uchwalić ustawę wiatrakową pod dyktando lobbystów, ale również przy okazji maksymalnie zaszkodzić polskiemu górnictwu” - skomentował na Facebooku wiceminister Wesoły.

Zawieszenie (i docelowe umorzenie) wymienionych w projekcie ustawy zobowiązań PGG umożliwiła poprzednia nowelizacja ustawy górniczej, która weszła w życie w lutym 2022 r. Spłatę tych zobowiązań zawieszono do momentu decyzji KE w sprawie notyfikacji polskiego programu dla górnictwa, jednak nie dłużej niż do końca 2023 r. KE dotąd nie notyfikowała programu górniczego, stąd propozycja wydłużenia terminu zawieszenia spłaty do końca 2025 r., a także propozycja zwolnienia z zaliczkowego regulowania CIT, co ma wspomóc płynność spółek węglowych.

w przypadku nieprzyjęcia nowelizacji, zobowiązania PGG wobec ZUS i PFR z początkiem przyszłego roku w dużej części staną się wymagalne (818 mln zł z ZUS oraz 630 mln zł należności głównej i 26 mln zł z PFR), a spółka nie ma wystarczających środków na ich spłatę.

