Rząd mówi, że 500 plus pokonało biedę. Oto twarde dane

500 plus i inne świadczenia, zdaniem resortu rodziny, pozwoliły zmniejszyć odsetek osób ubogich w Polsce. - Wzrost wynagrodzeń kobiet w połączeniu ze świadczeniami daje zupełnie inne dochody rodzin. Jesteśmy drugim krajem Unii Europejskiej o najmniejszym poziomie zagrożenia ubóstwem dzieci - mówiła w Sejmie wiceminister rodziny Barbara Socha. Co na ten temat mówią statystyki?

Ubóstwo wśród dzieci maleje? Ministerstwo: to zasługa świadczeń

Eurostat pod koniec minionego roku opublikował dane dotyczące skali ubóstwa wśród dzieci w Europie. W raporcie jasno wskazano, że małoletni bez podstawowych środków do życia, dachu nad głową, ogrzewania czy żywności, borykają się z problemami w szkole, kłopotami ze zdrowiem czy też narażeni są na późniejsze bezrobocie i wykluczenie społeczne. W skali całej Unii Europejskiej w 2021 roku 24,4 proc. dzieci poniżej 18. roku życia zagrożonych było ubóstwem. W przypadku dorosłych odsetek ten wyniósł 21,1 proc.

W tym niechlubnym rankingu prym wiodą Rumunia, Hiszpania i Bułgaria, gdzie odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem przekracza 30 proc. Najkorzystniej sytuacja wygląda w Słowenii, Finlandii i w Czechach, gdzie odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem wynosi odpowiednio: 11; 13,2 i 13,3 proc.

Polska na tle Europy w powyższym zestawieniu faktycznie nie wypada najgorzej, zajmując szóste miejsce pod względem walki z ubóstwem wśród dzieci. Nieletnich zagrożonych biedą w 2021 roku było 14,6 proc., zaś w 2022 roku odsetek ten spadł do 14,3 proc.

fot. Eurostat. Skala ubóstwa wśród dzieci do 18. r.ż

Problem ten naświetlili także autorzy „Raportu o Biedzie”. Szlachetna Paczka podała, że blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje w budynkach, w których przecieka dach, brakuje szczelnych okien i drzwi, a na ścianach i sufitach w wyraźny sposób występuje wilgoć. W prawie 3 proc. gospodarstw domowych w Polsce nadal nie ma bieżącej wody, a co dwudziesty mieszkaniec naszego kraju żył w 2022 roku bez dostępu do łazienki i toalety. Szlachetna Paczka poinformowała, że 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci, żyło w 2021 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych określa, że minimum egzystencji to miesięczny dochód na osobę w wysokości poniżej 700 zł. na osobę.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska obok Łotwy, Estonii, Danii, Chorwacji, Słowenii czy Litwy charakteryzuje się tym, że to dorośli są bardziej narażeni na ubóstwo, a nie dzieci – wskazał Eurostat. Z raportu GRAPE na temat ubóstwa wynika z kolei, że na skutek zmian demograficznych coraz częściej biedą dotknięci będą seniorzy. „Korzystając z prognoz demograficznych sprawdziliśmy, kto w najbliższych dekadach będzie najbardziej narażony na ubóstwo. Wnioski? Zasadniczo wzrośnie ubóstwo osób starszych. Co drugi emeryt nie będzie mógł sobie pozwolić na wystarczającą konsumpcję. Niemal 8 na 10 emerytów będzie miało dochody tak niskie, że znajdzie się poniżej progu dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej” – czytamy w analizie.

