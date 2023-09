Rząd może zmienić wysokość waloryzacji emerytur. Zapowiedź minister Maląg

Waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść 12,3 procent – postanowił rząd, wpisując te dane do projektu budżetu. W 2022 roku, mimo wysokiej podwyżki, siła nabywcza świadczeń z ZUS spadła o 4,7 procent – podał Główny Urząd Statystyczny. Jeśli okaże się, że inflacja dopiekła Polakom bardziej, niż zaplanował rząd, możliwe będzie powtórzenie waloryzacji kwotowo-procentowej – zapowiedziała minister rodziny Marlena Maląg w Programie 1 Polskiego Radia.

Wyższa waloryzacja emerytur w 2024 roku? Może być kwotowo-procentowa

Wysokość waloryzacji emerytur i rent została już co prawda wpisana do ustawy budżetowej, Marlena Maląg przyznała jednak, że może dojść do poprawek korzystnych dla seniorów. Wszystko zależy od tego, jaka będzie faktyczna wysokość inflacji w całym 2023 roku. Projekcja rządowa została już raz zrewidowana w górę.

- Jaki będzie kształt waloryzacji dowiemy się, kiedy poznamy średnioroczny poziom inflacji za 2023 rok. Jeśli będzie konieczna decyzja o waloryzacji kwotowo-procentowej, to w odpowiednim momencie na pewno zostanie podjęta – zapowiedziała szefowa MRiPS. W 2023 roku minimalna podwyżka wyniosła 250 zł brutto, dzięki czemu podwyżka w przypadku emerytur minimalnych wyniosła niemal 20 procent.

Seniorzy muszą też zdawać sobie sprawę, że rewizja danych może także obniżyć waloryzację, jeśli okaże się, że inflacja w 2023 roku była niższa, niż przyjęto w rządowych planach. Wydaje się to jednak stosunkowo mało prawdopodobne.

-– Waloryzacja emerytur stała się zakładnikiem kampanii wyborczej. Trudno dziś przewidzieć, ile wyniesie wskaźnik waloryzacji. Z jednej strony sztuczne obniżanie cen przed wyborami, a z drugiej zapowiedzi waloryzacji kwotowej sprawiają, ze świadczeniobiorcy nie mogą być pewni, w jakiej wysokości otrzymają świadczenia w przyszłym roku – powiedział „Faktowi” dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.