Rząd nie zajmie się emeryturami stażowymi. „Podjęliśmy decyzję”

Emerytury stażowe to obietnica wracająca przy okazji przeprowadzanych w ostatnich latach wyborów. Na tapet wróciły także w 2023 roku, podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Szczegółów zbyt wielu jednak nie podano – oprócz tego, jaki staż pracy ma dawać prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Wygląda na to, że na temat emerytur stażowych nie dowiemy się na razie więcej: minister Marlena Maląg przyznała, że dopracowaniem pomysłu ma zająć się nowy rząd, wyłoniony z nowego parlamentu.

Emeryturami stażowymi zajmie się następy Sejm

- Emerytury stażowe to szybka kalkulacja wyborcza. Nikogo nie dziwi, że przed wyborami programy rządu kierowane są do seniorów, jest ich obecnie ponad 9 milionów. Czemu partia miałaby starać się o głosy garstki najmłodszych? Pamiętajmy też, że grupa seniorów będzie rosła, takie są prognozy demograficzne. Transfer więc będzie kierowany do tej grupy, a to nic innego jak kupowanie głosów – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny w HRK Payroll Consulting i założyciel Debaty Emerytalnej.

Oglądaj

Szefowa MRiPS, zapytana o zapowiedzi dotyczące emerytur stażowych, przekazała, że projekt zostanie zaprezentowany nowemu parlamentowi.

- Można powiedzieć, że to jest ostatni z postulatów sierpniowych do wykonania. Podjęliśmy decyzję, że już nowy parlament będzie rozpatrywał ustawę o emeryturach stażowych. Jest to rozwiązanie bardzo oczekiwane i bardzo potrzebne. Przede wszystkim dla tych osób, które pracują w trudnych warunkach, ale nie w warunkach szkodliwych, natomiast bardzo wyczerpujących i ich stan zdrowia nie pozwala na to, aby dopracować do wieku emerytalnego, a więc będą mogli podjąć decyzję o emeryturze stażowej – wyjaśniła Marlena Maląg.

Emerytura stażowa ma przysługiwać po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn. - Wysokość świadczenia emerytury stażowej będzie uzależnione od zgromadzonych składek na koncie emerytalnym – uściśliła minister.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg odnosząc się do tej zapowiedzi w Radiu ZET uściśliła, że w projekcie ustawy zostanie zapisane, że osoby, które nabędą wymagane lata pracy, zyskają prawo do minimalnej emerytury. - Absolutnie nie będziemy wprowadzać takich rozwiązań, które miałyby powodować, że będą to emerytury niższe niż minimalna emerytura w Polsce – uspokoiła szefowa MRiPS.