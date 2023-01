Rząd obniżył podwyżkę emerytur. Nawet 200 zł mniej od 1 marca 2023

Rząd zmienił projekt nowelizacji przepisów o wyrównaniu emerytur z ZUS i KRUS. Dla rolników oznacza to niższy od zapowiadanego zysk: będą otrzymywać co miesiąc wyraźnie mniej, niż zapowiedziano w pierwszej wersji przepisów. Minimalna emerytura dla rolników ma wynosić w 2023 roku 1429,60 zł brutto. Analogiczne świadczenie z ZUS ma wzrosnąć do 1588,44 zł brutto.