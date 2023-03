Rząd odniósł się do babciowego. „To już istnieje”

Babciowe to nowe świadczenie zaproponowane przez Donalda Tuska. Pieniądze miałaby otrzymać każda kobieta, która po urlopie macierzyńskim wróciłaby do pracy. Takie świadczenie przysługiwałoby do momentu wysłania dziecka do przedszkola. - Kobieta, która zdecyduje się, że chce wrócić do pracy, otrzyma 1500 zł, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą przysłowiową, symboliczną babcią – mówił Tusk. Co na to rząd?

Rząd: babciowe już istnieje

- Donald Tusk wymyślił coś, co już funkcjonuje. Babciowe to suma świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", które wynosi 500 zł i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w wysokości 1000 zł – wskazała wiceminister rodziny i polityki społecznej Socha, komentując słowa szefa PO.

"Babciom dodatkowo opłacamy połowę składek emerytalnych, a powrót do wieku emerytalnego to 7 lat więcej na czas z wnukami" – zaznaczyła.

Przypomnijmy, że świadczenie 500 plus przysługuje bezwarunkowo na każde dziecko do 18. roku życia. Dodatkowe 500 plus, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługuje zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza.

Do sprawy odniósł się także rzecznik PiS Rafał Bochenek. - Już chyba nikt nie wierzy w te opowieści Donalda Tuska i obietnice, które padają – mówił przedstawiciel PiS. - Z pomysłami Donalda Tuska jest taki problem, że one zawsze zostają w sferze pomysłów - mówił z kolei rzecznik rządu Piotr Müller

RadioZET.pl/PAP