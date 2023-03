Rząd odracza boom cenowy. „Zdecydujemy o przedłużeniu zerowego podatku”

Inflacja w lutym wyniosła 18,4 proc. rok do roku - wynika ze wstępnych danych GUS. Skala drożyzny byłaby jeszcze większa, gdyby nie zastąpienie 5 proc. VAT-u na żywność zerową stawką. Kiedy rząd zniesie ten element tarczy antyinflacyjnej, ceny znów pójdą w górę.

Inflacja jeszcze wystrzeli. Kiedy VAT wróci do dawnej stawki?

- Rząd w kwietniu powinien zdecydować o ewentualnym przedłużeniu "zerowej" stawki VAT na żywność - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Oznaczałoby to, że zerowy VAT obowiązywałby na niektóre produkty żywnościowe także po 30 czerwca.

W zakresie tarcz antyinflacyjnych podejmujemy decyzje praktycznie z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o kwestie związane z obowiązywaniem stawki, więc te decyzje zapewne będą podjęte w kwietniu, tak aby była jasność, jeżeli chodzi o stawki podatkowe na kolejne półrocze rzecznik rządu

Przypomnijmy, że na początku grudnia ub.r. minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie "zerowej" stawki VAT na żywność do 30 czerwca 2023 r. Do tej pory produkty – co do zasady objęte 5 proc. stawką VAT – czyli owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż, objęte będą zerowym podatkiem.

RadioZET.pl/PAP