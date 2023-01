Rząd ostrzega przed fałszywym Ministerstwem Finansów. Grasuje też podrobiona skarbówka

Pieniądze – taki pomysł na przyciągnięcie uwagi potencjalnych ofiar wymyślili przestępcy, którzy zaczęli przeprowadzać ataki phishingowe na Polaków. Podszywając się pod MF lub KAS przesyłali informacje o oczekującym na zatwierdzenie przelewie środków w wysokości nawet kilku milionów dolarów. Kto zainteresował się sprawą i chciał poznać szczegóły, ryzykował utratą pieniędzy z konta.

Podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Chcą ukraść pieniądze

„Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o podejrzanych wiadomościach e-mail napisanych w języku angielskim, w których nadawca podszywa się pod Ministerstwo Finansów lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tego typu wiadomości są fałszywe i nie zostały wysłane z serwerów MF lub KAS” – czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez resort finansów.

W e-mailu można znaleźć informację, że ministerstwo wstrzymało zagraniczny transfer na konto adresata w dużej wysokości - w przykładach jest to od 300 000 euro do 4,2 mln dolarów. Dostarczenie pieniędzy ma być według przestępców możliwe po wykupieniu odpowiednich „obligacji transferowych” lub zapłaceniu VAT. Po szczegóły – i do zastawionej na czytelników pułapki – odsyłali do załącznika.

„Otwieranie linków lub załączników zamieszczonych w takich wiadomościach, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i przekazanie naszych danych nieuprawnionym osobom” – ostrzegło ministerstwo.

fot. Ministerstwo Finansów

Wiadomość mogła być dla odbiorcy interesująca, gdyż z sugestii zawartych w treści wynikało, że wystarczy na przykład wnieść płatność „na poczet VAT” w wysokości 11 000 zł, żeby otrzymać 18,2 mln zł. Przestępcy mogli liczyć na to, że zwiedzeni zyskiem adresaci e-maila przeleją im takie kwoty na wskazany w korespondencji rachunek. Mogli także starać się przejąć dane logowania do banku i próbować ukraść wszystkie środki znajdujące się na rachunku.

„Apelujemy o nieotwieranie linków i załączników z e-maili od nieznanych nadawców, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości” – przekazało Ministerstwo Finansów

RadioZET.pl