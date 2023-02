Rząd po cichu obniżył 13. emeryturę. Nawet 185 zł mniej do ręki

13. emerytura brutto wyniesie w 2023 roku 1588,44 zł brutto, czyli o 250 zł brutto więcej, niż rok wcześniej. Dokładną wysokość świadczenia po rekordowej podwyżce można poznać dzięki kalkulatorowi emerytury po waloryzacji. Wypłata netto po naliczeniu składki zdrowotnej wyniosłaby 1445,48 zł – problem w tym, że rząd „nie ma planów” powtórzenia zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego. PIT zabierze seniorom nawet 185 zł z 13. emerytury.

13. emerytura będzie opodatkowana. Niższa wypłata dla seniorów

Pomimo przeprowadzenia rekordowej waloryzacji „emeryci cieszyć się nie mogą” – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej. Ekspert wytłumaczył, że wzrost cen odczuwany przez seniorów jest wyższy, niż podawana przez GUS uśredniona inflacja. Za codzienne zakupy płacimy średnio 20 procent więcej, niż rok wcześniej – waloryzacja zaś wyniosła 14,8 procent.

Oglądaj

Różnicę w pewnym stopniu miały rekompensować 13. i 14. emerytury. Także i w ich temacie seniorzy otrzymali złe wieści: wiceminister finansów Artur Soboń przyznał, że w tym roku rząd nie planuje zwolnić tych świadczeń z podatku dochodowego. Rozwiązanie, jakie wprowadzono w 2022 roku, polityk określił jako jednorazowe i wyjątkowe i wytłumaczył jego pojawienie się debiutem Polskiego Ładu.

Przyniósł on podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł rocznie, a więc 2500 zł miesięcznie – od emerytur w takiej wysokości PIT się nie nalicza. Problem w tym, że po dodaniu do podstawowego świadczenia kwoty „trzynastki” próg ten w wielu przypadkach jest przekraczany. Od nadwyżki ponad 2500 zł pobierana jest zaliczka na PIT w wysokości 12 procent. 13. emerytura będzie więc wypłacana w wielu różnych wysokościach, zależnych od tego, ile wynosi świadczenie podstawowe i o ile przekroczony zostanie próg kwoty wolnej. W wielu przypadkach zaliczka będzie zwracana seniorom w rozliczeniu rocznym – stanie się tak, jeśli roczne przychody nie przekroczą 30 000 zł (lub zrobią to minimalnie, tak by pobrana zaliczka była zawyżona).

W praktyce oznacza to, że 13. emerytura dla osób ze świadczeniem podstawowym po waloryzacji równym lub wyższym niż 2500 zł zostanie obniżona przez podatek o 185,38 zł. Pobrana zostanie także składka zdrowotna w wysokości 142,96 zł, co w praktyce dałoby kwotę na rękę w wysokości 1260,10 zł netto.

W 2022 roku 13. emerytura netto wynosiła 1217,98 zł, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia. W 2023 kwota „trzynastki” na rękę będzie wahać się od 1260,10 zł do 1445,48 zł – o ile rząd nie zdecyduje się na zwolnienie wypłaty z podatku dochodowego. Na przygotowanie i uchwalenie takiego rozporządzenia zostało jednak niewiele czasu – 13. emerytura zacznie trafiać do seniorów już w kwietniu 2023.

RadioZET.pl/Fakt