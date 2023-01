Rząd podał nową wysokość waloryzacji. Aktualna tabela podwyżek emerytur

Waloryzacja emerytur z powodu wyższej niż zakładał rząd inflacji będzie większa. Marlena Maląg przyznała, że seniorzy mogą spodziewać się podwyżki na poziomie 14,8 procent – o jeden punkt procentowy wyższej, niż założono w budżecie na 2023 rok. Wynika to z danych wyliczonych przez GUS.

Waloryzacja emerytur 2023. Nowa wysokość podwyżki

Rekordową waloryzację emerytur na poziomie 15 procent eksperci przewidywali jeszcze w 2022 roku. Ostatecznie świadczenia najprawdopodobniej wzrosną o 14,8 procent, gdyż na tyle Główny Urząd Statystyczny oszacował inflację emerycką. Goszcząc w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, opowiedział jak na wysokość emerytur wpłynęło obniżenie przez PiS wieku emerytalnego. Kobiety straciły nawet 70 procent pieniędzy.

Oglądaj

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyliczany jest na podstawie podanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Minister Maląg przekazała, że po podaniu przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnika inflacji w 2022 roku wszystko wskazuje na to, że waloryzacja będzie na poziomie 14,8 procent. Zaznaczyła jednocześnie, że ostateczna wartość wskaźnika zostanie ogłoszona w lutym.

- Przyjęliśmy waloryzację kwotowo-procentową, czyli na pewno emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł. Jeżeli jednak ze wskaźnika procentowego waloryzacji będzie wynikać więcej, to rzeczywiście emeryt dostanie wyższą kwotę – powiedziała szefowa MRiPS.

- Wskaźnik, o którym mówi pani minister, jest znany, i to jest 14,8 procent. Ten drugi wskaźnik najprawdopodobniej będzie obojętny, dlatego że tam nie ma tego wzrostu, czyli pewnie będzie zero – zapowiedziała Gertruda Uścińska.

W takim przypadku z wzoru na wyliczenie wysokości waloryzacji wynika, że wyniosłaby ona właśnie 14,8 procent. Jak w przypadku takiego wskaźnika waloryzacji wzrosłyby emerytury pokazujemy w tabeli poniżej.

fot. RadioZET.pl

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

RadioZET.pl/PAP