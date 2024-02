Rząd podał oficjalnie wysokość waloryzacji. Tabela podwyżek dla seniorów

Waloryzacja 2024 wyniesie 12,12 procent – mniej, niż zapowiadały rządy Mateusza Morawieckiego, którzy w projekcie ustawy budżetowej zapisał podwyżki dla seniorów na poziomie 12,3 procent, oraz Donalda Tuska, który przepisy te lekko zmodyfikował. Ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta. „Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych poznaliśmy 9 lutego, gdy prezes GUS ogłosił wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. Wartości pojawiające się przed ogłoszeniem prezesa GUS miały charakter tylko prognostyczny” – wyjaśniło nam Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Waloryzacja 2024. Podwyżki miały być większe

„Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym” – przypomniało MRPiPS. Mechanizm wyliczania wysokości waloryzacji omówił dokładnie w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego.

GUS podał, że inflacja emerycka wyniosła w 2023 roku 11,9 procent. To pierwsza wartość, którą wstawia się do zapisanego w ustawie wzoru na wskaźnik waloryzacji. Drugą poznaliśmy 9 lutego: Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 1,1 procent. 20 procent z tej wartości to 0,22 punktu procentowego. Po zsumowaniu otrzymaliśmy waloryzację na poziomie 12,12 procent.

„Do wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych zostanie zastosowana waloryzacja procentowa w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, zgodnie ze schematem zaproponowanym w ustawie. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł” – podało ministerstwo. Podwyżki dla konkretnych wysokości świadczeń można sprawdzić w poniższej tabeli.

„Prognozowane przez Ministerstwo Finansów wielkości makroekonomiczne wskazywały, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie od marca 2024 roku 112,3 procent i przy takim prognozowanym wskaźniku waloryzacji zostały zabezpieczone środki w budżecie państwa na 2024 r. na emerytury i renty. Nie oznaczało to jednak, że faktyczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,3 procent. Faktyczną wartość tego wskaźnika, a zatem wiedzę, o ile wzrosną renty i emerytury w marcu 2024 poznaliśmy po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w dniu 9 lutego wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku” – wyjaśniło nam ministerstwo. Oznacza to, że prognoza była zawyżona, a ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji zawsze zależy od realnych danych podawanych przez GUS.

MRPiPS przekazał nam także, że nie ma co liczyć na podniesienie wysokości waloryzacji poprzez uwzględnienie więcej niż „minimum 20 procent” wskaźnika realnego wzrostu płac. Decyzję o przyjęciu tej minimalnej wartości podjął jeszcze rząd Mateusz Morawieckiego i nie da się jej już zmienić.

„Zwiększenie o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu w roku poprzedzającym waloryzację. Ze względu na fakt, że w 2023 roku nie wypracowano wspólnego stanowiska w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku w części dotyczącej realnego wzrostu płac, w dniu 25 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. (Dz. U. poz. 1462) ustalające wysokość zwiększenia tego wskaźnika na poziomie 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku, a zatem na obligatoryjnym poziomie ustawowym” – odpowiedziało na nasze pytanie MRPiPS.

Źródło: Radio ZET/MRPiPS