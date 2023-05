Rząd podjął decyzję w sprawie 14. emerytury. Są ważne zmiany

14. emerytura w końcu została przyjęta przez rząd – teraz projekt ustawy może trafić do Sejmu, potem do Senatu, a ostatecznie do podpisania przez prezydenta. Prace nad przepisami mogą trwać miesiące, stąd obawy, że wypłata będzie opóźniona. Nowe prawo wprowadza „czternastkę” na stałe i daje rządowi prawo do elastycznego regulowania wysokości wypłat. W tym roku z tej opcji nie da się skorzystać.

14. emerytura zatwierdzona na stałe. Jakie zasady wypłat?

13. emerytura trafiła do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Z powodu braku środków waloryzacja 500 plus do 800 plus zostanie przeprowadzona dopiero w 2024 roku. Pojawiły się także obawy, że budżet może nie wytrzymać wypłat „czternastek”.

Ryzyko braku 14. emerytury zostało zażegnane – rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający dodatkowe świadczenie dla seniorów na stałe. „Czternastka” będzie wypłacana co roku w podstawowej wysokości równej co najmniej emeryturze minimalnej, przy przyjętym na stale progu dochodowym w wysokości 2900 zł brutto.

Przepisy będą stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie osobom uprawnionym przysługiwać w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

RadioZET.pl/PAP