Rząd podwyższył waloryzację emerytur. „Troszczymy się”

- Na Radzie Ministrów przyjęliśmy założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 procent. Jej łączny koszt to ponad 43 mld zł – podała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To rezultat nowelizacji ustawy budżetowej i podwyższenia oczekiwanego wskaźnika inflacji - jest on wpisywany do ustalonego w ustawie wzoru wyliczającego wysokość podwyżek.