Rząd potwierdził zmianę wysokości waloryzacji. „Musimy być gotowi”

Waloryzacja według wstępnych szacunków wyniesie w 2023 roku 14,8 procent. To o jeden punkt procentowy więcej, niż założył rząd, co oznacza, że wypłaty emerytur i rent będą kosztować łącznie miliardy złotych drożej. Nowa tabela waloryzacji pokazała, na jakie podwyżki na rękę mogą liczyć seniorzy. Magdalena Rzeczkowska przyznała oficjalnie, że podwyżka świadczeń będzie z powodu rekordowej inflacji wyższa, niż planował rząd.

Rzeczkowska: waloryzacja będzie wyższa

Coroczna waloryzacja emerytur i rent ma zapewnić utrzymanie siły nabywczej przez wypłacane świadczenia. Seniorów najbardziej bolą podwyżki w sklepach: w ciągu roku codzienne zakupy podrożały aż o 26 procent. Wysokich podwyżek należy też spodziewać się niestety także w 2023 roku, szczególnie w pierwszym kwartale – ostrzegł w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix.

Wyższa od założonej przez rząd inflacja sprawiła, że większa będzie podwyżka emerytur i rent. Analizy ekspertów, którzy wieszczyli wzrost świadczeń o około 15 procent, potwierdziła wstępnie minister finansów. Magdalena Rzeczkowska zastrzegła jednak, że ostateczną wysokość podwyżek dla seniorów poznamy dopiero w lutym 2023.

- Waloryzacja jest przewidziana faktycznie na poziomie 13,8 procent, a to około 42 mld zł. Te pieniądze w budżecie są zabezpieczone: one są w częściach budżetowych właściwych i funduszach ubezpieczeń społecznych. O ile wyższa ta waloryzacja będzie, dowiemy się w lutym, bo potrzebny nam jest jeszcze średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w gospodarce narodowej, ale oczywiście na waloryzację jesteśmy przygotowani — bo musimy być gotowi. Dlatego też oprócz zabezpieczonych środków w ustawie okołobudżetowej jest mechanizm, który pozwala nam na przenoszenie środków pomiędzy działami, blokowanie środków tak, żeby te zobowiązania były wypłacone - stwierdziła Rzeczkowska w rozmowie z portalem Interia.pl.

Jako dodatkowa rekompensata inflacji traktowane mają być wypłaty 13. i 14. emerytury. Minister finansów odniosła się ponadto do perspektyw otrzymania przez seniorów 15. emerytury, starając się wygasić nadzieje na jej przyznanie.

- 13. i 14. emerytura to już dużo, waloryzacja to też znaczące pieniądze, więc myślę, że ta odpowiedź na okoliczności zewnętrzne ze strony rządu jest naprawdę na właściwym poziomie. Emerytów, tak samo, jak wszystkich Polaków, dotyczą również rozwiązania tarczowe — i zerowy VAT na żywność, i rozwiązania związane z zamrożeniem cen energii i gazu, i dopłaty do ciepła. Może w najmniejszym zakresie korzystają z wakacji kredytowych, ale też mogliby, gdyby była taka potrzeba - wyjaśniła Rzeczkowska.

Szefowa resortu finansów dodała, że nie ma obecnie planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W wyniku waloryzacji część seniorów będzie musiała zacząć płacić PIT, co zmniejszy otrzymaną podwyżkę.

- W przeszłości też waloryzacje były i zawsze ze wzrostem świadczeń, płac wiąże się i wiązało pewne ryzyko, że zapłaci się wyższy podatek czy wejdzie w wyższy próg podatkowy – podkreśliła minister finansów.

RadioZET.pl/interia.pl