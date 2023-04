Inflacja w marcu br. rosła w tempie 16,1 proc. rok do roku. Jak mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” dr Sławomir Dudek, wskaźnik ten „pudrowany” jest przy pomocy tarcz antyinflacyjnych, których likwidacja wiązać się będzie ze skokiem cen. Podwyżki znów jednak będą odroczone w czasie – wynika z zapowiedzi rzecznika rządu Piotra Müller.

Zerowy VAT zostanie na dłużej

Jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej jest zerowy VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką. Chodzi o produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty zbożowe. W świetle obecnych przepisów zerowy VAT na te towary ma obowiązywać do końca czerwca br. Czy rząd zdecyduje się utrzymać zerowy podatek?

- Wydaje się to najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem, bo widzimy, że skutki inflacyjne jeszcze są w szczególności w obszarze żywności widoczne - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News pytany o decyzję ws. przedłużenia obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność.

Niewykluczone, że decyzja ws. przedłużenia zerowego podatku zostanie ogłoszona jeszcze w kwietniu. - Zawsze patrzymy na koszyk podstawowych produktów, a w tym koszyku podstawowych produktów żywność jednak jest bardzo istotnym elementem - dodał Müller.

W ostatnim czasie inflacja nieco złagodniała - według ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w marcu wzrost cen liczony rok do roku wyniósł 16,1 procent w porównaniu do 18,4 procent odnotowanych w lutym. Ceny rosły więc wolniej, ale podwyżki liczone były od wyższych wartości, przez co nominalnie znacząco nie przystopowały.

- Cieszymy się, że inflacja oleju spadła, ale olej zdrożał o kolejne, te same 5 złotych. W magii tej statystyki zapomnieliśmy o tym, że olej podrożał trzykrotnie. Nie cieszmy się z dezinflacji, bo łącznie wydatki polskich rodzin i tak rosną – wyjaśnił dr Sławomir Dudek w podcaście „Biznes. Między Wierszami”.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News