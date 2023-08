Rząd przyjął projekt ustawy. Zapisał w nim niższą 14. emeryturę

14. emerytura w 2023 roku została podwyższona do 2650 zł brutto. Na rękę beneficjenci otrzymają od 39,5 zł do 2202,5 zł – dokładną tabelę wypłat przygotował ZUS. W 2024 roku dodatkowe pieniądze dla seniorów będą prawdopodobnie znacznie niższe. W założeniach budżetowych rząd przyjął, że „czternastka” będzie równa emeryturze minimalnej po waloryzacji. Ta wynieść ma 12,3 procent.

Niższa 14. emerytury w projekcie budżetu na 2024 rok

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, trzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika t stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Tak wysoka „czternastka” może okazać się ewenementem wyborczym. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok nie przewidziano już bowiem dodatkowych środków. Tegoroczna, wyższa wypłata 14. emerytury ma pochłonąć ponad 20 mld zł. Na przeprowadzenie waloryzacji i wypłatę „trzynastek” i „czternastek” w 2024 roku przewidziano łącznie 43,6 mld zł.

Waloryzacja ma wynieść 12,3 procent – rząd spodziewa się, że inflacja w 2023 roku będzie zauważalnie wyższa od 10 procent. Emerytura minimalna wzrośnie w związku z tym z 1588,44 zł brutto obecnie do 1783,82 zł brutto.

Tyle wyniosłaby także 13. i 14. emerytura, o ile rząd w przyszłorocznym rozporządzeniu nie zdecyduje, że seniorzy powinni dostać wyższą „czternastkę”. Tegoroczna decyzja została podjęta w ostatniej chwili, ale eksperci nie spodziewają się powtórzenia jej w przyszłym roku. Wyższa 14. emerytura traktowana jest powszechnie jako „kiełbasa wyborcza”.

Kolejne dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia będą mieć prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS.