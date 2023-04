Rząd się przyznał. „Myśmy sobie wygenerowali sami jakąś istotną część tej inflacji”

Inflacja w marcu spadła, ale mniej, niż zakładali eksperci. Na dodatek Narodowy Bank Polski wyliczył, że inflacja bazowa – wyliczana z wyłączeniem putinflacji, czyli cen energii i żywności – po raz kolejny wzrosła i wynosiła 12,3 procent wobec 12 procent miesiąc wcześniej. NBP przyznał przy tym, że wskaźnik inflacji bazowej „pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ”. Artur Soboń dodał, że wysoką inflację w Polsce „wygenerowaliśmy sobie sami”, zastrzegając, że „dzisiaj to głównie ceny żywności są powodem tego, że ta inflacja jest wciąż tak wysoka”.GUS podał, że w marcu 2023 ceny wzrosły o 16,1 procent.

Polska sama wygenerowała sobie inflację. Szczere wyznanie wiceministra

- Rząd chce tylko dociągnąć do wyborów, byleby wskaźnik inflacji wyglądał korzystnie. Jej przyczynę zrzuca się na Putina, a to kłamstwo inflacyjne. Sugerujemy, że cała inflacja jest efektem wojny. (...) Sam premier powiedział o opozycji, która chciała podwyżek dla budżetówki, że to „krajowi twórcy inflacji”. Tydzień później rząd zdecydował o podwyżce pensji minimalnej. Przyznał zatem, że za inflację odpowiedzialna jest polityka krajowa. Sam prezes Kaczyński dodał swoje trzy grosze. Pytany o podwyżkę 500 plus uznał, że to ruch zwiększający inflację. Politycy propagandowo mówią o putinflacji, ale czasem wymsknie im się prawda – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych.

„Ceny energii (w tym paliw) są ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – przypomniał Narodowy Bank Polski w komunikacie dotyczącym inflacji bazowej. Artur Soboń stwierdził w TVP Info, że to właśnie produkty spożywcze napędzały marcową inflację. Dodał także, nieco wbrew przypomnieniom NBP, że inflacja bazowa jego zdaniem podwyższana jest głównie przez czynniki zewnętrzne, a nie te, na które „polityka pieniężna ma relatywnie duży wpływ”.

- To jest jeden z tych mitów, które warto wyjaśnić (...) a mianowicie, że o ile jest jakieś zjawisko putinflacji, czyli tego wpływu czynników zewnętrznych na inflację, to myśmy też sobie wygenerowali sami jakąś istotną część tej inflacji. W moim najgłębszym przekonaniu, co najmniej 2/3 to jest wynik czynników zewnętrznych. I nawet te czynniki, które określamy w ramach inflacji bazowej mają przede wszystkim charakter pośrednio, ale zewnętrzny – przekazał Soboń. Jako przykład podał wpływ cen gazu oraz energii na wzrost kosztów usług czy wpływ wysokich cen ropy na koszty transportu.

- Inflacja bazowa – ona będzie schodziła nieco wolniej niż pewnie byśmy oczekiwali, ale jestem przekonany, że całość inflacji konsumenckiej w drugiej połowie roku to jest już jednocyfrowy wynik, a przyszły rok to zbliżenie się do celu inflacyjnego – ocenił wiceminister. Eksperci po wyliczeniach GUS stali się sceptyczny wobec optymistycznych projekcji spadku inflacji, ich zdaniem tempo wzrostu cen będzie hamowało wolniej, niż wynika z dotychczasowych prognoz.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. „Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – stwierdzono w komunikacie banku centralnego.

RadioZET.pl/PAP