Rząd spełni obietnicę. VAT niższy o 15 punktów procentowych

VAT na usługi kosmetyczne spadnie w Polsce do 8 procent. Zakres stosowania tej stawki będzie taki jak w Irlandii, która jako jedyna w UE ma obniżoną stawkę VAT na usługi kosmetyczne – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP. Rząd wykorzysta furtkę w prawie unijnym, która została otworzona właśnie przez decyzję Irlandii.

Niższy VAT na usługi kosmetyczne. 8 procent zamiast 23 procent

„Przewiduje się, że zakres stosowania stawki obniżonej dla usług kosmetycznych będzie taki sam jak w Irlandii, również – podobnie jak w przypadku Irlandii – stosowana będzie najwyższa z funkcjonujących w kraju stawek obniżonych (w Polsce 8 procent). Zakładamy, że takie podejście, zgodne z ideą, która przyświecała Komisji Europejskiej, gdy przedstawiała kilka lat temu projekt legislacyjny unijnej reformy stawek VAT, będzie dla niej akceptowalne” – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Resort wyjaśnił, że załącznik III do dyrektywy VAT, wymieniający towary i usługi, które mogą być objęte stawkami obniżonymi, nie wymienia usług kosmetycznych. Dodał jednak, że stawkę preferencyjną w tym zakresie stosuje Irlandia. Zwrócił też uwagę, że po unijnej reformie VAT z 2022 roku państwa członkowskie na podstawie dyrektywy zyskały „pewną elastyczność” w stosowaniu stawek obniżonych przez państwa członkowskie UE.

„M.in. dyrektywa ta umożliwiła, zgodnie z zasadą równego traktowania wyrażoną wprost w preambule dyrektywy wprowadzającej ww. reformę, wszystkim państwom członkowskim stosowanie niższych stawek do takich samych towarów i usług, do których niższe stawki miały zastosowanie w innych państwach członkowskich i na takich samych warunkach” – wyjaśnił resort finansów.

30 stycznia premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwszego kwietnia 2024 roku wejdzie decyzja ws. obniżonego podatku VAT dla tzw. branży beauty. Premier przypomniał, że obniżenie podatku VAT na usługi branży kosmetycznej, było jego zobowiązaniem w kampanii wyborczej. Powiedział także, że w tym sektorze zatrudnionych jest blisko 100 tys. osób. Obecnie stawka VAT na usługi kosmetyczne wynosi 23 procent.

– Jeśli dziś klient zapłaci za paznokcie 123 zł z VAT, to salon widzi 100 zł do dalszego opodatkowania. Po wprowadzeniu 8 procent VAT zobaczy 113,89 zł. Tych 14 zł nie schowa do skarpetki, tylko natychmiast je wyda w firmach klientów, dając pracę innym, płacąc pensje, zamiast zwalniać, opłacając rachunki, pokrywając koszty absurdów Polskiego Ładu, ale też spłacając długi po dwóch niesłusznych lockdownach. Co najciekawsze, salon nie będzie musiał podwyższyć cen o 14 zł. Inflację w salonach kosmetycznych zniweluje sprawiedliwy podatek 8 procent – tłumaczył w 2023 roku Michał Łenczyński, założyciel „Beauty Razem” i autor postulatu o zmniejszenie stawki VAT.

Obniżenie stawki VAT na usługi kosmetyczne może przyczynić się do uratowania 45 000 zagrożonych miejsc pracy w Polsce i nawet 600 000 w Europie – wyliczyli eksperci.

– To win-win. Budżet także na tym zyska. Odejdzie koszt zasiłków i strat fiskalnych. Więcej firm się nie zamknie i nadal będzie płacić podatki. Mówiąc obrazowo, lepiej żeby państwo miało 8 procent od czegoś, niż 23 procent od niczego i 45 000 bezrobotnych na utrzymaniu – przekonywał Michał Łenczyński.

Źródło: Radio ZET/PAP/Business Insider Polska