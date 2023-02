Rząd szykuje dodatek do 500 plus. „Teraz skala jest większa”

- Pieniądze z programu 500 plus są po to, by każdy rodzic wydał pieniądze na to, czego dziecko faktycznie potrzebuje. Natomiast my chcemy, żeby każde dziecko, które idzie do czwartej klasy, otrzymywało sprzęt komputerowy – zadeklarował w Wirtualnej Polsce Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.