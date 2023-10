„Rząd Tuska wypłaci rekordową 13. emeryturę”. Znamy kwotę na rękę

13. emerytura w 2024 roku wróci wyższa niż kiedykolwiek. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości emerytury minimalnej, która wskutek zaplanowanej na 12,3 procent waloryzacji podskoczy z 1588,44 zł brutto na 1783,82 zł brutto. Od tej kwoty odliczyć trzeba będzie składkę zdrowotną, ale jeśli PO zdąży spełnić obietnicę podwyższenia kwoty wolnej do 60 000 zł, w większości przypadków nie trzeba będzie pomniejszać wypłaty o zaliczkę na podatek PIT. W rezultacie seniorzy dostaną znaczną podwyżkę rok do roku.

13. emerytura za Tuska będzie rekordowa. Efekt waloryzacji i wyższej kwoty wolnej

- To nie jest jakiś tam datek od państwa, czy dobra wola polityków, że w tym roku dali waloryzację. Każdego roku muszą dać waloryzację i kto nie przyjdzie do władzy, to 1 marca 2024 też taka waloryzacja będzie. Mało tego: będzie bardzo wysoka, także gdy będzie rządziła opozycja, to będzie zobligowana do tego, żeby dać zgodnie z szacunkami 12,3 procent waloryzacji od 1 marca 2024 roku. Wtedy pewnie też będą mogli wyjść i powiedzieć, że mamy do czynienia z drugą historycznie najwyższą waloryzacją. Ale pamiętajmy, z czego ta waloryzacja wynika: gdyby nie było historycznie wysokiej inflacji, to nie byłoby historycznie wysokiej waloryzacji. Tak są przepisy skonstruowane, że jedno jest pochodną drugiego – stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Kolek, tłumacząc, że wysokość podwyżek świadczeń dla seniorów wynika wprost z zapisów ustawy.

Zgodnie z prognozami inflacja śródroczna w 2023 rok ma wynieść 12,3 procent i ta właśnie wartość zostanie podstawiona do wzoru wyznaczającego waloryzację. Jeśli nowy rząd nie zdecyduje się na wprowadzenie podwyżki procentowo-kwotowej, emerytura minimalna – a wraz z nią „trzynastka” – wzrośnie o 195,38 zł brutto. Podwyżka netto na rękę będzie niższa, gdyż od składki zdrowotnej w wysokości 9 procent nie uda się uciec. Większość seniorów może jednak zostać zwolniona z podatku dochodowego dzięki podwyższeniu kwoty wolnej do 60 000 zł.

- Już w kwietniu 2024 nowy rząd, najprawdopodobniej Donalda Tuska, wypłaci 13. emeryturę w rekordowej wysokości, jakiej jeszcze dotychczas nie było. To będzie tuż przed wyborami samorządowymi, tuż przed wyborami do europarlamentu, więc te „trzynastki” na pewno zostaną wypłacone. Przemawiają za tym zarówno argumenty ekonomiczne, jak i polityczne – wytłumaczył dr Antoni Kolek.

Na rękę seniorzy dostaną nawet 1623,28 zł – w 2023 roku było to maksymalnie 1445,48 zł netto. Jeśli kwota wolna od podatku zostanie podwyższona, na taką „trzynastkę” liczyć będą mogli seniorzy ze świadczeniami podstawowymi nie wyższymi niż 3216,18 zł brutto miesięcznie. 13. emerytura netto dla seniorów z wyższymi wypłatami od ZUS będzie niższa, by przy świadczeniach 5000 zł i wyższych osiągnąć minimum w kwocie 1409,22 zł.

Jeśli kwota wolna od podatku nie zostanie zwiększona i pozostanie na poziomie 30 000 zł, to granica dochodów obniżająca „trzynastkę” do takiego minimalnego poziomu będzie przebiegać na poziomie około 800 zł. Zrealizowanie obietnicy PO oznaczać więc będzie dla milionów seniorów dodatkową podwyżkę „trzynastki” o ponad 200 zł na rękę. W 2023 roku najniższa wypłacana kwota netto 13. emerytury wynosiła 1255 zł. Rekordowa wypłata w 2024 roku będzie więc wyższa na rękę o około 150-370 zł.