Rząd ukrywa wydatki poza budżetem? Minister finansów tłumaczy się z kasy w funduszach

Budżet teoretycznie wygląda stabilnie. Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie poinformował, że deficyt budżetu w 2022 r. wyniósł 12,4 miliardów złotych, a deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. wyniósł około 3 proc. PKB. "Mamy bardzo stabilną sytuację finansów publicznych" - zapewnił szef rządu. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska na antenie Radia ZET odpowiedziała na zarzuty „chowania” wydatków w funduszach.

Wydatki pozabudżetowe? „To normalna procedura”

- To jest śmieszne. Wiemy, że sam budżet jest taki, jak Morawiecki chce go przedstawić. Prawdziwy deficyt finansów publicznych to 90 mld – ocenił z kolei na antenie Radia ZET były minister finansów Jacek Rostowski. Jego zdaniem, prawdy dowiemy się, jak Ministerstwo Finansów prześle dane do Komisji Europejskiej. - Do KE przekazują prawdziwe dane, bo muszą. Muszą wtedy ujawnić wszystko to, co ukryli w PFR, BGK, innych funduszach. Oni te pieniądze kradną. Widzimy w przypadku Willa+ itd. – mówił Gość Radia ZET i podkreślił, że pieniądze te są poza jakąkolwiek kontrolą parlamentu.

O ukrytych wydatkach pozabudżetowych czytaliśmy także w analizach Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem ekspertów mamy do czynienia z „patobudżetem”, gdyż wydatki państwa ukryte są np. w Banku Gospodarstwa Krajowego czy w Polskim Funduszu Rozwoju. Ze stanowiskiem FOR i byłego ministra finansów nie zgodziła się obecna minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Chcemy odpowiedzieć na zarzuty braku transparentności, choć informacje o funduszach są jawne. Będzie jednak konsolidacja finansów publicznych – mówiła Rzeczkowska.

Minister finansów została zapytana, w jakim celu powstały fundusze i dlaczego nie zostaną wchłonięte przez budżet. Magdalena Rzeczkowska przyznała, że w wieku krajach rządy funkcjonują w ten sam sposób i także posługują się funduszami. Konsolidacja finansów publicznych ma jednak ograniczyć takie praktyki.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Ministerstwo Finansów przygotuje ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych. Dodał, że wszystkie fundusze, w tym fundusz obronności, mogą zostać skonsolidowane w ramach państwowego budżetu.

