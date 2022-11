Rząd „włącza szósty bieg" w „Maluch plus”. „Turbodoładowanie programu”

500 plus samo nie zadziałało – przyznał Jarosław Kaczyński. Świadczenie ma więc zostać obudowane innymi rodzajami wsparcia rodziców. W Kodeksie pracy ma pojawić się podobno codzienna płatna przerwa od pracy wynosząca nawet 5 godzin, a rozbudowany program „Maluch plus” ma pozwolić zostawiać dzieci w żłobkach większej liczbie rodzin.

„Maluch plus” z „turbodoładowaniem”. 100 000 nowych miejsc w żłobkach

Polacy coraz rzadziej decydują się na dzieci. To katastrofa dla kraju, której przejawy widać już dziś. Z prognozy ZUS wynika, że na wypłatę emerytur zabraknie w najbliższych 5 latach nawet 300 mld zł. Coraz więcej osób pobiera świadczenia, coraz mniej pracuje i płaci składki.

„Maluch plus” to jeden z programów, które mają stworzyć poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a tym samym zachęcić do posiadania dzieci. Rząd ma nadzieję upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: z jednej strony zwiększyć dzietność i uratować demografię, z drugiej pozwolić młodym rodzicom na powrót na rynek pracy i zasilanie państwowych finansów podatkami i składkami.

- Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych bywa wyzwaniem, gdy dzieci są jeszcze bardzo małe. Robimy wszystko, by na mapie Polski powstawały nowe placówki opieki, a te, które istnieją, dynamicznie się rozwijały. Zależy nam na nowoczesnych miejscach, blisko domu. To klucz do tego, by rodzice nie odkładali decyzji o pracy na kolejne miesiące lub lata – podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg.

- Nasze badania, nasze rozmowy z młodymi ludźmi pokazują, że wsparcie w opiece nad dziećmi do lat trzech jest potrzebne, i my to wsparcie wzmacniamy. To turbodoładowanie programu „Maluch plus” to 100 000 nowych miejsc, które sobie założyliśmy, z budżetem 5,5 mld zł – dodała szefowa resortu rodziny.

Według danych MRiPS obecnie funkcjonuje 8000 żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 000 miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W ramach programu „Maluch plus” powstają, są remontowane lub wyposażane żłobki, kluby dziecięce, a także tworzone są miejsca u dziennych opiekunów.

- Na utrzymanie będziemy przekazywali miesięcznie na dziecko 837 zł. To jest potężne wsparcie. To jest potężne wyzwanie, ale to jest przede wszystkim wychodzenie naprzeciw polskim rodzinom – podkreśliła Maląg.

RadioZET.pl/PAP