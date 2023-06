Rząd wypłaci dodatkowe 1125 zł. Wiadomo, kto je dostanie

W piątek rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na bieżący rok. Szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia Rady Ministrów powiedziała, że rewizja ustawy budżetowej to odpowiedź przede wszystkim na zobowiązania rządu. W tym kontekście zwróciła uwagę na podpisane porozumienie z NSZZ "Solidarność". – Jednocześnie trzeba podkreślić, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania, wynikające z obietnic z 2019 roku i późniejszych, są realizowane i zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie budżetowej – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe 1125 zł dla nauczycieli

Nagrody specjalne dla nauczycieli to jeden z punktów zawartego w środę porozumienia rządu i "Solidarności". – Nauczyciele otrzymają 1125 złotych – ogłosiła Rzeczkowska. – To jest nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej [...] dla każdego nauczyciela – przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła, placówka. Taką nagrodę nauczyciele otrzymają – tłumaczyła szefowa MF. Dodała, że Ministerstwo Finansów uruchomi środki na wypłatę nagród po uchwaleniu nowelizacji budżetu na 2023 rok.

– Tutaj decyzję podejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odpowiedzialny za tę kwestię, na pewno po uzgodnieniu z panem premierem – zastrzegła. Premier Morawiecki pytany, czy podwyżki otrzymają również nauczyciele akademiccy, powiedział, że otrzymali oni podwyżki "w innym cyklu, wcześniej, niż było zaplanowane". – Od początku tego roku spotykałem się w KPRM z przedstawicielami środowiska rektorów, doskonale o tym wiedzą. Różne grupy zawodowe mają podwyżki w nieco innych harmonogramach – dodał.

Wydatki budżetu rosną o 20,8 mld zł, a deficyt o 24 mld zł

– Wydatki budżetu w 2023 roku rosną o 20,8 mld zł, a jeśli chodzi o deficyt, jest to wzrost o 24 mld zł – wyjaśniła minister Rzeczkowska. W obecnie obowiązującej ustawie budżetowej wydatki zostały zaplanowane na 672,5 mld zł, a deficyt miał wynieść nie więcej niż 68 mld zł. Minister Finansów powiedziała także o zmianie założeń makroekonomicznych do budżetu. – Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w tej nowelizacji oparliśmy o prognozy zapisane w aktualizacji programu konwergencji, czyli wzrost gospodarczy wyniesie 0,9 proc. PKB – mówiła. W obecnej ustawie zaplanowano wzrost PKB na 1,7 proc.

Szefowa MF zastrzegła, że w nowelizacji przyjęto konserwatywne założenia, zgodne z prognozami instytucji finansowych. – Wskaźnik inflacji jest nieco wyższy niż prognozowany. W nowelizacji mamy 12 procent. Przypominam, że to jest wskaźnik średnioroczny, wszystko wskazuje, że na koniec roku będziemy mieli jednocyfrową inflację – powiedziała Magdalena Rzeczkowska. Przypomniała, że pierwotnie w budżecie zapisano inflację średnioroczną na poziomie 9,8 procent.

Na konferencji prasowej padło też pytanie o to, kiedy inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. – Wolałbym się posługiwać ostrożnym szacunkiem, że w czwartym kwartale tego roku, czyli październiku, listopadzie, grudniu, powinna się pojawić jednocyfrowa inflacja. Ale zależy to od tego, czy nie będzie kolejnych szoków na rynkach energetycznych, dalszych zakłóceń w łańcuchach dostaw. Choćby ceny żywności po tegorocznych żniwach są niewiadomą – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

