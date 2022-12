Rząd zajmie się naprawą rynku nieruchomości. „Styczeń będzie gorący”

Pierwsze Mieszkanie i dopłaty do kredytów hipotecznych mają ułatwić Polakom zakup pierwszych w życiu własnych czterech kątów, obecnie z powodu wysokich kosztów dostępu do pieniądza niedostępnych. Problemem stały się koszty najmu, które w ciągu roku wzrosły o nawet 40 procent. Rząd zapowiedział interwencję rynkową i rozprawienie się z patologiami związanymi z dostępnością i sprzedażą nieruchomości.

Patologie na rynku nieruchomości. Rząd ma rozwiązania

Pierwsze Mieszkanie to program, który może realnie zmienić polski rynek nieruchomości. Z wyliczeń Bartosza Turka, głównego analityka HRE Investments, wynika, że beneficjenci będą mogli liczyć na dopłaty do kredytu wynoszące nawet ćwierć miliona złotych. Ekspert zaprezentował dane w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Częścią rządowej interwencji na rynku nieruchomości ma być także walka z „patologiami”. Szef resortu rozwoju i technologii zapowiedział podczas audycji internetowej „Rzeczpospolitej”, że w styczniu przedstawi nowy pakiet rozwiązań dotyczący elementów, „które są pewnym problemem na rynku”.

- Pierwsze to są instytucje finansowe, które skupują mieszkania, drugie to są pustostany, trzecie to jest najem okazjonalny. Te elementy muszą być rozwiązane; plus, oczywiście skupowanie mieszkań - wytłumaczył Waldemar Buda. Wyjaśnił, że ma na myśli zarówno fundusze, jak i tych, którzy kupują lokale hurtowo, „w sensie nawet prywatnym”, „czyli osoba prywatna ma 7., 10., 11. mieszkanie”.

Powiedział, że rozwiązania będą też dotyczyć warunków technicznych, „czyli jak się buduje dzisiaj w Polsce”. - Mamy to zebrane, mamy to opisane, mamy siedem rozwiązań, które ograniczą patologie również w tzw. patodeweloperce - zapowiedział.

Wskazał, że resort przygląda się też zjawisku tzw. flippingu. - Pytanie czy nie doregulować tego na poziomie umów deweloperskich, bo to często są umowy deweloperskie z rynku pierwotnego – wyjaśnił i podkreślił, że resort dostrzega te patologie.

- Widzimy szereg patodeweloperki, czyli zasad technicznych budowania. W tym zakresie mam przygotowane również rozwiązania. Styczeń będzie pod tym kątem gorący – stwierdził szef MRiT. Jedno z rozwiązań ma być wymierzone w obchodzenie przepisów dotyczących metrażu mieszkań.

- Ja bym chciał, żeby budowano mieszkania nie mniejsze niż rzeczywiście 25 metrów kwadratowych - a są tzw. oferty mieszkań inwestycyjnych, gdzie traktuje się to jako lokal usługowy i np. proponuje się 15 metrów kwadratowych i to jest bardzo złe - podkreślił Waldemar Buda.

