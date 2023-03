Rząd zapowiedział cud inflacyjny. „Radykalne prognozy”

Inflacja zdemolowała życie Polaków – ceny w sklepach w ciągu 2022 roku wzrosły średnio o około 20 procent, a nie brak produktów, które stały się nawet dwa razy droższe. W 2023 roku pojawiło się nowe TOP 10 produktów drożejących najszybciej. Styczeń i luty mają być jednak ostatnimi miesiącami szybkiego wzrostu cen. Soboń zapowiedział, że od marca inflacja „będzie wyraźnie spadać”.

„Wyraźna presja dezinflacyjna”. Prognozy na 2024 rok

Inflacja w 2022 roku wyniosła 14,4 procent – podał GUS. Liczona rok do roku sięgała już nawet 19 procent, a według prognoz na początku 2023 roku ma wyraźnie wzrosnąć. Eksperci zarzucali NBP, że nie realizował swojej misji walki ze spadkiem wartości pieniądza i popełnił wiele błędów w decyzjach dotyczących wysokości stóp procentowych.

Najgorsze ma być już za nami. - Inflacja od marca będzie wyraźnie spadać – ocenił wiceminister finansów Artur Soboń w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia. Jego zdaniem druga połowa roku przyniesie wyraźną presję czynników dezinflacyjnych.

- Wszystkie prognozy, nawet te najbardziej radykalne (...) mówią, że ona będzie jednocyfrowa już w tym roku – powiedział. Dodał, że spowolnienie gospodarcze wyniesie od „ułamka procenta do dwóch procent; my szacujemy, że to będzie 1,7 wzrostu gospodarczego PKB w tym roku”. Dopowiedział, iż w przyszłym roku inflacja wyniesie przypuszczalnie ok. 5 procent w skali roku, a wzrost gospodarczy 4 procent PKB.

- Jesteśmy, poza Irlandią, najszybciej rozwijającą się w ostatnich latach gospodarką Unii Europejskiej – przypomniał wiceminister.

W ocenie Sobonia, stan finansów publicznych za rok 2022 wygląda dobrze. Jak przekazał, koszt obsługi długu w 2023 r. wyniósł 2 procent., a tylko 23 procent jego udziału to dług zewnętrzny. Dodał, że „przy naprawdę niskich podatkach mamy bardzo dobre wpływy podatkowe”.

RadioZET.pl/PAP