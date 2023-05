Rząd zapowiedział zniżki na mieszkania. „Atrakcyjniejsze warunki dojścia do własności”

Pierwsze Mieszkanie, program wprowadzający kredyt 2 procent dla kupujących pierwszą w życiu nieruchomość, nie jest jedynym programem mieszkaniowym stworzonym przez PiS. Przez ostatnie lata Polacy mogli korzystać z Mieszkania Plus, w którym budowane były mieszkania na wynajem. Okazało się jednak, że partycypowanie w programie nie było tanie – koszty najmu wzrosły tak bardzo, że w niektórych przypadkach przewyższyły oferty na wolnym rynku. Z tego powodu rządu uznał, że program nie wypalił i postanowił go zlikwidować. Korzystający z niego nie zostaną postawieni samym sobie – zostanie im przedstawiona „atrakcyjniejsza oferta” wykupu.

Mieszkanie Plus. Atrakcyjniejsze warunki wykupu

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

Szansę na nabycie lokum mają otrzymać także wynajmujący w zakończonym programie Mieszkanie Plus. - Nie możemy ich pominąć. Nawet, jeśli mieli pewną ofertę przedstawioną i już byli w tym programie dojścia do własności, to zaproponujemy im nowe warunki, które będą atrakcyjniejsze, które wynikają z tego rozwiązania, które zaproponowaliśmy dzisiaj – zapowiedział Waldemar Buda.

Odnosząc się do nieprawidłowości w działalności deweloperów stwierdził, że gdybyśmy na rynku mieli jeden milion więcej mieszkań, sytuacja byłaby bardzo konkurencyjna. - Wtedy klient wybiera, klient ma pewne prawa, negocjacyjnie jest dużo silniejszy. Jeżeli dzisiaj wszystkie mieszkania się sprzedają, jeżeli cały czas tych mieszkań brakuje, to ten, który sprzedaje ma pozycję dominującą - ocenił minister.

Dodał, że musi jeszcze minąć klika lat „żebyśmy je dobudowali”. - Rekord osiągnęliśmy w 2022 r. - 238 tys. mieszkań. Chcielibyśmy tak kilka lat wytrwać w poziomie powyżej 200 tys. To nam da milion mieszkań, które spowodują, że ta luka mieszkaniowa zostanie zasypana i rynek się ustabilizuje - wskazał Buda.

Minister Buda i prezes PGR Paweł Borys przedstawili w czwartek nową ofertę "dojścia do własności" albo zakupu mieszkań w ramach tzw. rynkowej części Mieszkania Plus. Szef MRiT poinformował, że oferta będzie kierowana do ok. 2800 lokatorów, którym deklarowana była opcja dojścia do własności. - Będą dwie ścieżki - będzie możliwość zakupu tego mieszkania na zasadach kredytu 2 proc. PFR Nieruchomości wystawi na sprzedaż dla najemcy mieszkanie, a my umożliwimy mu sięgnięcie po bezpieczny kredyt 2 proc. - zapowiedział minister.

Przekazał, że druga formuła zakłada możliwość dojścia do własności, jednak – jak zaznaczył - na innych, atrakcyjniejszych zasadach. - To znaczy, że formułę kosztu pieniądza i finansowania kredytu 2 proc. zaszyjemy w tym rozwiązaniu dojścia do własności. Czyli koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2 proc. - podkreślił Buda.

Wyjaśnił, że w opcji dojścia do własności będzie dopłata do najmu ze strony państwa. - Średnia dopłata przez 25 lat będzie wynosić ok. 550 zł miesięcznie - powiedział. Dodał, że koszt dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat jest szacowany na 500 mln zł. - Wejście w życie tych rozwiązań jest uzależnione od procesu legislacyjnego. Przygotowujemy przepisy w tym zakresie. Jesteśmy (...) w połowie drogi. (...) Chcielibyśmy uchwalić tę ustawę jeszcze w tej kadencji - podkreślił Buda.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Miał na celu budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z wykorzystaniem gruntów publicznych. W ramach mieszkania Plus można się było ubiegać o wynajem mieszkania z dojściem do własności. Według deklaracji premiera z 2018 r. w 2019 roku miało być w budowie 100 tys. mieszkań z tego programu. W połowie maja br. minister Buda poinformował, że program Mieszkanie Plus zostanie zamknięty, a wynajmujący będą mogli wykupić lokale po preferencyjnych cenach.

RadioZET.pl/TVP Info/PAP