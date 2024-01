Rząd zastąpi kredyt 2 procent nowym programem. Będzie kryterium dochodowe

Kredyt 2 procent cieszył się znacznie większym powodzeniem, niż przewidział rząd PiS: w 2023 roku złożono ponad 101 000 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono już niemal 60 000. Według założeń beneficjentów programu miało być w pierwszym roku 10 000, wraz z początkiem 2024 roku banki przestały więc przyjmować nowe wnioski. W czasie kampanii wyborczej Donald Tusk złożył obietnicę wprowadzenia kredytu 0 procent. Minister rozwoju podał pierwsze założenia planowanego programu – pojawiły się w nim znaczne ograniczenia dotyczące dochodu oraz wieku potencjalnych korzystających.

„Mieszkanie na start”. Taki będzie „kredyt 0 procent”?

Kredyt 2 procent sprawił, że z rynku praktycznie zniknęły nieruchomości tańsze niż 700 000 zł – taki ustalono górny limit, dopuszczając wkład własny w wysokości 200 000 zł oraz maksymalną wartość kredytu dla singli na 500 000 zł. Rodziny i osoby wychowujące samodzielnie dzieci mogły otrzymać o 100 000 zł więcej.

Program cieszył się tak dużą popularnością, że fundusze przewidziane na jego realizację w 2024 roku zostały zużyte już w 2023. Rząd zapowiedział w związku z tym wprowadzenie nowego, własnego programu.

- Na ten program na 2024 roku mamy zarezerwowane w budżecie 500 mln zł. Chciałbym powiedzieć, że ten program będzie uruchomiony od połowy tego roku - zapowiedział Krzysztof Hetman. Minister rozwoju dodał, że prezentowane szczegóły to na razie „propozycja resortu, która będzie jeszcze konsultowana”.

Szef MRiT przekazał, że w programie jest propozycja wprowadzenia limitu wiekowego dla singli. - Single będą mogli do 35. roku życia korzystać z tego programu- powiedział. Hetman poinformował, że propozycja programu zakłada także kryteria dochodowe. - Nasza propozycja zakłada, że dla 1-osobowego gospodarstwa limit to 10 tys. zł brutto, 2-osobowego - 18 tys. zł brutto - powiedział.

- Szacujemy, że w tym roku uda nam się udzielić 50 tys. kredytów - powiedział Hetman. Zaznaczył, że program dopłat jest rozłożony na 10 lat. Minister rozwoju dodał, że dla jednoosobowego i dwuosobowego gospodarstwa domowego oprocentowanie po dopłacie do kredytu wyniesie 1,5 proc., dla trzyosobowego gospodarstwa wyniesie 1 proc., dla czteroosobowego wyniesie 0,5 proc., a dla pięcioosobowego 0 proc.

Krzysztof Hetman zaznaczył, że nowością w tym programie jest to, że będą nim objęte osoby partycypujące w kosztach budownictwa społecznego. Wyjaśnił też, że choć program ma wspierać zakup pierwszego mieszkania, to będzie wyjątek dla rodziny pięcioosobowej. Jak mówił, jeżeli taka rodzina będzie chciała mieć większe mieszkanie w ramach tego programu, będzie mogła uzyskać wsparcie. Program Kredyt 2 procent nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dochodów beneficjentów, a oferowany był on Polakom do 45. roku życia, niezależnie od tego, czy żyli samotnie, czy założyli rodziny.

Źródło: Radio ZET/MRiT/PAP