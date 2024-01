800 plus zostanie wypłacone szybciej, niż zapisano w ustawie – zadeklarował premier Donald Tusk. Według przepisów wyższe świadczenie powinno trafić do rodziców do 29 lutego 2024 wraz z wyrównaniem od stycznia. Pierwsze większe pieniądze zostały przekazane przez ZUS jeszcze w 2023 roku, okazało się jednak, że nie wszyscy rodzice otrzymali podwyżkę. - W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 zł, ze względu na jakieś formalne urzędnicze przeszkody – stwierdził na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że wszyscy poszkodowani dostaną wyrównanie, dodając, że nie czuje się usatysfakcjonowany wyjaśnieniami ZUS, jak mogło dojść do tego uchybienia. Wszyscy uprawnieni otrzymają 800 plus w styczniu – zapewniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

800 plus na pewno w styczniu. Zapowiedź ministry rodziny

- Mogę potwierdzić, że wszystkie osoby, które są uprawnione do uzyskania świadczenia 800 plus, dzięki staraniom i pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w styczniu, w kwocie 800 zł, takie świadczenie otrzymają - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Szefowa MRPiPS zaznaczyła, że jest to wcześniej, niż obowiązujący termin wykonania tego zadania przez ZUS. Zgodnie z ustawą, Zakład ma obowiązek podnieść kwotę świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

- Uzyskałam zapewnienia ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że w styczniu akcja podwyższania kwoty tego świadczenia zostanie zakończona, tak, by polskie rodziny, po bodaj 7 latach wyczekiwanej waloryzacji tego świadczenia, faktycznie mogły z niego skorzystać - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

„A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy: budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800 plus dla wszystkich szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła!” – napisał wcześniej na Iksie Donald Tusk, komentując zawirowania polityczne w Polsce.

Wcześniej szef rządu przyznał, że część rodziców otrzymała świadczenie w poprzedniej wysokości. - W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 zł, ze względu na jakieś formalne urzędnicze przeszkody – stwierdził na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Zapewnił przy tym, że wszyscy poszkodowani dostaną wyrównanie.

„Dotyczy to bardzo niewielkiej grupy. Chodzi tutaj głównie o przypadki, w których do ZUS wpłyną wniosek innego wnioskodawcy o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko, jak również spraw, w których zostało złożone odwołanie od rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia wychowawczego. Czyli zachodzi jakaś przyczyna, dla której ZUS zajmuje się aktualnie sprawą, coś wyjaśnia lub weryfikuje” – wyjaśnił Zakład. Jak podkreślił, takie działanie ZUS wynika z przepisów.

Źródło: Radio ZET/Sejm/MRiPS/ZUS/PAP