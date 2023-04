Rządowa tarcza nie pomoże? „Wcale nie będzie taniej”

Gaz i rosnące rachunki od 1 kwietnia powinny być nieco mniejszym obciążeniem dla piekarni. W życie weszła wówczas tarcza, na mocy której zamrożono ceny dla tych przedsiębiorców na maksymalnym poziomie 200,17 zł/MWh. Rząd zapewniał, że takie wsparcie przełoży się nawet na trzykrotnie niższe rachunki. A czy te przełożą się na niższe ceny? Pieczywo nadal drożeje w tempie szybszym od inflacji. Analitycy podali, że za chleb płaciliśmy w marcu o blisko 30 proc. więcej w skali roku.

Pomoc dla przedsiębiorców nieprędko przełoży się na niższe ceny

„Indeks cen w sklepach detalicznych”, czyli analiza autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito, wykazała, że pieczywo należy do najszybciej drożejących produktów. – Chleb już jest drogi, a jego cena w najbliższych miesiącach z pewnością będzie jeszcze rosła. Do jakiego poziomu? Naprawdę trudno przewidzieć. Szczególnie niepokoją głosy branży piekarniczej, która daje wyraźny sygnał, że pieczywo musi drożeć przy obecnych kosztach produkcji – skomentował dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Zdaniem eksperta czarny scenariusz o chlebie z ceną 30 zł za bochenek nie jest możliwy, aczkolwiek ceny pieczywa jeszcze pójdą w górę. Tego samego zdania jest dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito. Rosną ceny mąki i cukru, a to przekłada się na ceny w piekarniach. Nie bez znaczenia jest także wzrost kosztów pracy. Ekspertka podkreśliła, że cena chleba musi być akceptowalna dla klientów, stąd kwietniowa tarcza gazowa dla piekarni. Na efekty będziemy jednak musieli zaczekać.

– Oczywiście dopłaty do gazu, gwarantujące piekarniom do końca roku cenę 200 zł 17 groszy za MWh, będą sporym udogodnieniem dla wielu z nich. Jednak na rynku wciąż funkcjonuje wiele piekarni węglowych. I trzeba pamiętać o tym, że nawet w tych, które korzystają z gazu, nie tylko jego koszty wpływają na ostateczną cenę pieczywa. Rządowe rozwiązanie może więc wpłynąć na wyhamowanie dynamiki podwyżek, ale wcale nie musi – dodał dr Robert Orpych.

Nie ma zatem gwarancji, że ceny pieczywa spadną. – Tarcza nie przełoży się to z dnia na dzień na odczuwalne obniżki. Pomoc dla tych podmiotów we wskazanym zakresie przewidziana jest do końca roku. Dla firm z branży piekarniczej może to być dobry czas np. na poczynienie ewentualnych inwestycji w maszyny i urządzenia. Wiele piekarni może też przygotować sobie poduszkę finansową na kolejne okresy bądź też uregulować zadłużenia- dodała dr Justyna Rybacka.

RadioZET.pl/UCE Research