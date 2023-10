Rządowy program podniósł ceny? Są wyjaśnienia ministra rozwoju

Pierwsze Mieszalnie to relatywnie nowy rządowy program zakładający m.in. dopłaty do kredytów finansowane z pieniędzy publicznych. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że „im bliżej było do uruchomienia programu, tym bardziej widoczny był jego wpływ na ceny ofertowe”. Innymi słowy: ceny mieszkań poszły w górę.

Kredyt 2 proc. a ceny mieszkań. Rząd nie widzi związku?

Z danych ZPP wynika, że od połowy grudnia 2022 r., czyli od momentu ogłoszenia programu, ofertowe ceny mieszkań rosły. W okresie od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 roku wzrost cen ofertowych w Warszawie przekroczył poziom 10 proc.

Głos w sprawie rosnących cen nieruchomości na antenie Telewizji Republika zabrał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W ocenie Budy ceny nieruchomości są wyższe, ale nie wynika to z programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." Jego zdaniem wzrost cen wynika ze skumulowanego popytu, ponieważ część osób, która chciała kupić mieszkanie w 2022 r., wstrzymała się z zakupem. Przyszli nabywcy mieszkań odłożyli jednak ten zakup na później w dużej mierze właśnie z powodu możliwości skorzystania z taniego kredytu.

- W kredycie 2 proc. kupuje się jedną trzecią mieszkań, nawet niecałą jedną trzecią. Natomiast większość kupuje się za gotówkę albo w zwykłym kredycie. Więc tam jest największy skok, tam jest największy przyrost. Można powiedzieć, że skumulowany popyt teraz jest na rynku – stwierdził szef MRiT.

Resort podał, że do tej pory złożono ponad 65 tys. wniosków, a ok. 20 tys. rozpatrzono pozytywnie. Tempo wydawania decyzji w ramach tego programu przyspieszyło z "5-6 tygodni do trzech tygodni".