Rządowy projekt ustawy o zmianach w emeryturach. Poznaliśmy pierwsze szczegóły

Do końca roku do Sejmu ma wpłynąć projekt ustawy wprowadzającej emerytury stażowe. Ze względu na to, że dni na tworzenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego są policzone, przekazania należy spodziewać się raczej prędzej niż później. Z opisów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dowiedzieliśmy się ważnych szczegółów o planowanym rozwiązaniu.