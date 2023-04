Inflacja w marcu oficjalnie wyniosła 16,1 proc. Choć weszliśmy w fazę dezinflacji, bo w ogólnym rozrachunku ceny rosną wolniej, to inflacja bazowa wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Ekonomista SGH i prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek mówił, że teza o putinflacji to jedno z „kłamstw inflacyjnych”.

Dezinflacja? „Rząd chce tylko dociągnąć do wyborów”

- Rząd czasowo obniżył VAT na żywność, co generuje dziurę budżetową. Pieniędzy w budżecie brakuje, nie ma środków na czternastkę, rząd będzie musiał szukać nowych źródeł uzupełnienia tej luki. To lek przeciwbólowy, który rząd wybrał zamiast walki z przyczynami inflacji. Co zrobimy w 2024 roku? Co zrobimy, kiedy tarcze przestaną działać? Grozi nam scenariusz węgierski, gdzie inflacja bije rekordy, a towarów brakuje – mówił dr Sławomir Dudek.

- Rząd chce tylko dociągnąć do wyborów, byleby wskaźnik inflacji wyglądał korzystnie. Jej przyczynę zrzuca się na Putina, a to kłamstwo inflacyjne. Sugerujemy, że cała inflacja jest efektem wojny – dodał nasz rozmówca.

Inflacja bazowa, czyli „oczyszczona” o ceny nośników energii i żywności wyniosła według wstępnych danych NBP 12 proc.

- Sam premier powiedział o opozycji, która chciała podwyżek dla budżetówki, że to „krajowi twórcy inflacji”. Tydzień później rząd zdecydował o podwyżce pensji minimalnej. Przyznał zatem, że za inflację odpowiedzialna jest polityka krajowa. Sam prezes Kaczyński dodał swoje trzy grosze. Pytany o podwyżkę 500 plus uznał, że to ruch zwiększający inflację. Politycy propagandowo mówią o putinflacji, ale czasem wymsknie im się prawda – podsumował nasz rozmówca.

Oglądaj

Zdaniem eksperta wysoka inflacja bazowa w Polsce będzie utrzymywała się przez kolejne miesiące. Pytany o osiągnięcie celu inflacyjnego (ok. 2,5 proc. ) odparł, że dopiero taki wskaźnik inflacji moglibyśmy uznać za powód do zadowolenia. W opinii prezesa Instytutu Finansów Publicznych nieprędko jednak uda się zbić wskaźnik drożyzny do tego poziomu.

RadioZET.pl