Rzecznik rządu odpowiada na film Tuska. Przelicza pensję na "schaboszczaki"

Donald Tusk i Piotr Müller licytują się w sieci na „dobrobyt” za rządów PO i za rządów PiS. Lider opozycji w nagraniu na Twitterze mówił, ile kosztowały najczęściej kupowane produkty spożywcze w 2015 i 2023 roku. Rzecznik rządu odpowiedział z kolei, o ile w tym czasie wzrosły płace.

Licytacja na cenę schabowego. Rzecznik rządu odpowiedział Tuskowi

Donald Tusk podał, że „jego cena cebuli to złotówka za kilogram, dziś to sześć razy więcej”.

- Mój ukochany schaboszczak kosztował 11 zł za kilogram, dziś to prawie 21 zł. Rekordzistą jest olej. Dwa litry kosztowały 9 zł, a dziś prawie 22 zł – wymieniał Tusk.

Dodał, że „tak, po ludzku” należy interpretować dane o 18,4 proc. inflacji. - PiS równa się drożyzna – podsumował polityk.

Rzecznik rządu zwrócił z kolei uwagę na rosnące pensje, które – jak wynika z danych – i tak rosną wolniej niż inflacja.

- Ze sklepu z pana gazetki w 2015 roku za pensję można było kupić około 107 kg. Dzisiaj z tego samego sklepu - około 180 kg. Dzisiaj sprawdzałem - zwrócił się w opublikowanym na Twitterze nagraniu do lidera PO Donalda Tuska, rzecznik rządu Piotr Müller.

- Kilka faktów: Pensja minimalna na rękę w 2015 wynosiła 1286 zł, a teraz to 2709 zł. Minimalna emerytura na rękę w 2015 to było 757 zł, teraz - 1445 zł, a razem z 13. i 14. emeryturą - to 1635 zł. Idąc dalej - minimalna stawka godzinowa. Gdy był pan premierem, w ogóle jej nie było, a ludzie pracowali po 4 lub 5 zł za godzinę. Teraz minimalna stawka godzinowa to 22,80 zł. Podatki: gdy był pan premierem, były niezwykle wysokie: 18 proc. PIT. Teraz obniżyliśmy podatek dochodowy - wyliczył rzecznik rządu.

RadioZET.pl/PAP