Sąd uznał, że nie trzeba spłacać rat kredytu. Zapadł bezprecedensowy wyrok

Umowa została zaskarżona ze względu na WIBOR. Podważona umowa nie zawierała dokładnych informacji, dotyczących ryzyka, związanego ze zmianą wysokości oprocentowania, co przekłada się na wysokość rat.

Sąd stwierdził, że na czas procesu klient może w ogóle nie płacić rat. Decyzja o wstrzymaniu spłaty kredytu to tak zwane postępowanie zabezpieczające, które jest realizowane już w momencie ogłoszenia przez sędziego.

Sąd umorzył kredyt ze względu na WIBOR

- Cały proces może potrwać trzy, cztery lata. Przez cały ten czas nasz klient nie będzie zobowiązany do spłacania zadłużenia - mówi Radiu ZET Jędrzej Jachira z kancelarii prawnej Sobota Jachira. - Miesięcznie to oszczędność sięgająca 4,5 tysiąca złotych. Rocznie jest to ponad 50 tys. złotych - dodaje Jachira.

Umowa z bankiem została zawarta w 2010 r. Klientowi udało się już spłacić kapitał kredytu.

RadioZET.pl/oprac. AK