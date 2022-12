Sądny dzień dla kredytobiorców. Tak zmieniały się stopy procentowe

Stopy procentowe raczej nie wzrosną – komentują analitycy przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. To byłaby trzecia z rzędu decyzja Rady o pozostawieniu stóp bez zmian. Co na to kredytobiorcy? Ci od października 2021 roku obserwują wyłącznie wzrost stóp procentowych, co odbiło się kosztowną podwyżką rat kredytu. Cykl zacieśniania polityki pieniężnej został przerwany w październiku bieżącego roku, kiedy to Rada zdecydowała się nie podnosić stóp. Taka sama decyzja została utrzymana w listopadzie i na taki sam ruch ze strony RPP rynek liczy także w grudniu.

Stopy procentowe w grudniu. Decyzja RPP

Od października 2021 roku do października br. RPP wyłącznie podnosiła stopy procentowe. Stopa referencyjna, od której zależny jest WIBOR, wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc., a w ślad za nią raty kredytów. Gigantyczne podwyżki, jakie spadły na barki kredytobiorców, skłoniły rząd do ponownego wprowadzenia wakacji kredytowych, które umożliwiają klientom banków odroczenie spłaty rat.

fot. RadioZET.pl

W październiku RPP przerwała cykl zacieśniania polityki pieniężnej, choć inflacja nie przestawała rosnąć. Widmo recesji i widoczne spowolnienie w gospodarce przemawiało jednak za wstrzemięźliwością, którą – zdaniem ekonomistów – RPP będzie kierowała się także przy grudniowej decyzji.

- Pogarszająca się sytuacja gospodarcza będzie jednym z głównych argumentów za ich pozostawieniem na dotychczasowym poziomie – skomentował Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

- Wszystko co zadziało się w ostatnim miesiącu w gospodarce wskazuje, że gołębie podejście RPP ulegnie jeszcze wzmocnieniu. Dynamikę wytraca stopniowo polski przemysł, zmniejsza się popyt konsumpcyjny. Polacy mniej kupują, bo mają coraz mniej pieniędzy w portfelach. Dodatkowo popyt przestaje być wspierany przez uchodźców z Ukrainy, których liczba w Polsce maleje i wynosi już poniżej 1 mln osób. RPP wspierają również prognozy gospodarcze, które przewidują, że przyszły rok prawdopodobnie będzie z ujemną dynamiką PKB – dodał ekonomista.

– Spodziewamy się, że grudniowe posiedzenie Rady będzie trzecim kolejnym bez kontynuacji cyklu zacieśniania. Oficjalnie nie został on jeszcze zakończony, ale jedynie zatrzymany. Mimo to uważamy, że kolejnych podwyżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach nie będzie – powiedział z kolei Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

