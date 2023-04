Samorządy wstrzymują budowy? „Będzie nowy obowiązek w całej Polsce”

Budowy zostaną „odblokowane”? - Zaproponuję przepisy, które nakażą stworzenie planów zagospodarowania do końca 2026 r. – powiedział w Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jego zdaniem, powstanie planów może doprowadzić do spadku cen mieszkań w dużych miastach.

Nowy obowiązek dla samorządowców

- Gdyby planów zagospodarowania przestrzennego było więcej, to więcej byłoby też działek, na których można budować mieszkania – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – To apel do prezydentów dużych miast, np. w Warszawie tylko 40 proc. miast objętych jest planem – dodał minister.

Szef resortu rozwoju dodał, że wkrótce mają powstać przepisy, które wprowadzą nowy obowiązek dla lokalnych władz: stworzenie planów zagospodarowania przestrzennego do 2026 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad szerszą zmianą przepisów, która dotyczy m.in. użytkowania wieczystego. - Umożliwimy przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym – wyjaśnił Buda.

Szef resortu rozwoju i technologii mówił także o zmianach wymierzonych w tzw. patodeweloperkę. Chodzi np. o projekt zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Chcemy systemowo doprowadzić do sytuacji, w której lokal użytkowy będzie musiał mieć 25 mkw., tak jak mieszkanie, po to, żeby nie opłacało się takich lokali budować - powiedział. Dodał, że deweloperzy na sprzedaży takich lokali użytkowych "zarabiali podatkowo", a ich właściciele zarabiali, wynajmując je jako pełnowartościowe mieszkania. Przypomniał, że obecnie lokale użytkowe zwykle mają niższy standard, są np. niedoświetlone, niefunkcjonalne, bez miejsca parkingowego. - A jeśli lokal będzie musiał mieć podobny standard jak mieszkanie, to nie będzie opłacało się kombinować - wyjaśnił.

