Samozatrudnienie emeryta. Czy emeryt może założyć firmę?

Samozatrudnienie emeryta to popularna opcja. Szacuje się, że już co trzeci emeryt decyduje się na założenie działalności gospodarczej. „Na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą” – informuje ZUS.

Samozatrudnienie na emeryturze

Samozatrudnienie emeryta to często konieczność. ZUS wymaga, aby do wniosku o emeryturę dołączyć ostatnie świadectwo pracy, a zatem, żeby dostać emeryturę, trzeba rozwiązać umowę o pracę.

– W praktyce wygląda to tak, że trzeba rozwiązać stosunek pracy i po minimum jednodniowej przerwie ponownie się zatrudnić. Pracodawcy niechętnie się na to godzą, bo na kilometr pachnie to jakimś przekrętem. Absolutnie nie ma na to szans w korporacjach. Do niedawna przechodziło w budżetówce, ale też już nie przechodzi, bo to się po prostu ogólnie nie podoba – mówiła szefowa Kancelarii Doradztwa Prawnego Ewa Nowotny w rozmowie z radiozet.pl.

Ponieważ powrót na poprzednie stanowisko rzadko kiedy jest możliwy, emeryci decydują się na założenie działalności gospodarczej.

Samozatrudnienie emeryta: składki na ubezpieczenia społeczne

Samozatrudnienie emeryta to sytuacja, która uprawnia do nieodprowadzania składek. Wyjątkiem jest składka zdrowotna, ale i tu, w niektórych przypadkach, nie trzeba jej odprowadzać.

„Jedyne, co musi płacić emeryt, to składka zdrowotna, chyba że spełni określone warunki, które zwalniają go z tego obowiązku. Pozostałe składki, takie jak na ubezpieczenia społeczne, mogą być opłacane dobrowolnie. Jeśli senior zdecyduje się na dobrowolne opłacanie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, to musi również pamiętać o ubezpieczeniu wypadkowym, które wtedy staje się obowiązkowe” – wyjaśnia ZUS w informacji prasowej z sierpnia 2023 roku.

„Co ważne przedsiębiorca emeryt nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zwolniony jest również z opłacania składki na Fundusz Pracy” – czytamy.

A co z tą składką zdrowotną?

Samozatrudnienie emeryta: składka zdrowotna

Jak informuje ZUS, emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli:

jego miesięczna emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia;

osiąga przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury;

lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

„Jeśli emeryt spełnia te warunki, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie opłaca składki na to ubezpieczenie (jest zobligowany wysłać deklarację rozliczeniową)” – przypomina ZUS.

Samozatrudnienie emeryta: obniżenie emerytury

Osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać bez limitu – wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej nie wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego – wówczas świadczenie emerytalne okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Samozatrudnienie emeryta: czy trzeba zgłaszać?

Generalnie osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, nie muszą zgłaszać pracy na emeryturze.

Wyjątki są dwa:

ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Emeryturę lub renta pobierana jest z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

„Jeśli osiągałeś przychody, a nie poinformowałeś nas o tym, zażądamy zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 lata wstecz. Jeśli nas powiadomisz – zażądamy zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok” – informuje ZUS.

Źródło: Radio ZET/ZUS