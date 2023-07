Sasin zapowiedział podwyżkę zasiłku. „Niesprawiedliwość postaramy się zlikwidować”

Zasiłek pogrzebowy może wzrosnąć jeszcze przez wyborami – zadeklarował Jacek Sasin. Jego obecna wysokość, odbierana jako zbyt niska, to zdaniem ministra „wina Tuska”. Obecnie wynosi 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy. Podwyżka przed wyborami

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

500 plus ma wzrosnąć do 800 plus, podwyżki mają dotyczyć także innych świadczeń. Taka deklaracja została złożona przez ministra aktywów państwowych w programie Telewizji Trwam z telefonicznym udziałem słuchaczy. Jeden z ze słuchaczy zapytał o sprawę podwyższenie zasiłku pogrzebowego, którego wysokość została ograniczona do 4000 zł.

- Nawet wczoraj mieliśmy spotkanie kierownictwa naszej partii, gdzie o tym rozmawialiśmy i myślę, że jeszcze przed wyborami tę niesprawiedliwość postaramy się zlikwidować - niesprawiedliwość, która powstała w wyniku decyzji naszych poprzedników. To rzeczywiście jest jedna z tych spraw, która musi być wreszcie załatwiona - odpowiedział Sasin.

- Zrobię żeby wszystko - i kładę tu rękę na sercu - żeby przekonać pana premiera i moich kolegów, w rządzie i w kierownictwie partii, żeby to jeszcze przed wyborami załatwić - zapewnił minister.

Zasiłek pogrzebowy od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 zł, a wcześniej było to 6406,16 zł. Kwota, do której zasiłek miałby wzrosnąć, nie została podana.

RadioZET.pl/PAP