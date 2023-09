Sasin zapowiedział zmianę cen prądu. Rząd wyda specjalne rozporządzenie

Ceny energii mocno wzrosły po odcięciu się Unii Europejskiej od surowców energetycznych z Rosji. W Polsce dodatkowym problemem jest duże uwęglenie energetyki, co oznacza duże emisje gazów cieplarnianych i konieczność wykupywania od państwa uprawnień ETS po coraz wyższych cenach. Gospodarstwa domowe zostały objęte tarczą solidarnościową, w ramach której zamrożono ceny energii. Jacek Sasin zapowiedział, że rachunki za prąd zostaną jeszcze obniżone rządowym rozporządzeniem.

Obniżka cen prądu. Sasin zapowiedział rządowe rozporządzenie

- W 2022 roku kupiliśmy za granicą 20 mln ton węgla. Kupujemy prawie cała ropę naftową do Polski, 80 procent zużywanego w Polsce gazu ziemnego. Koszty tego są astronomiczne. Na paliwa kopalne wydaliśmy w 2022 roku za granicą 200 mld zł. To jest kwota, którą Polska w zeszłym roku wysłała za granicę, jak nie do ruskich oligarchów, to do arabskich szejków, na zakup czegoś, co bezzwłocznie spaliliśmy, puściliśmy z dymem i kupujemy następne. Podzielmy tę kwotę na 40 mln Polaków – to jest 5000 zł na osobę. To kompletne szaleństwo – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Popkiewicz.

Jak stwierdził Sasin, przewidywana w rozporządzeniu obniżka będzie „nawet na nieco wyższym poziomie” niż ta, którą rząd próbował wprowadzić poprzez dopisanie odpowiednich przepisów do ustawy o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Jak dodał, skala nowej obniżki wynika z „oceny sytuacji i możliwości pokrycia kosztów z jednej strony przez środki budżetowe, z drugiej przez spółki energetyczne”.

W nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zapisano, że sprzedawcy energii elektrycznej w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych mają obniżyć kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii dla taryfy G11 oraz wolumenu 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 na 2022 r. wynosi 0,4140 gr za kWh. Maksymalna obniżka należności może więc wynieść 125 zł.

Sasin przypomniał, że cała ustawa o gwarancjach finansowych dla NABE, w tym dopisane do niej przepisy o wstecznej, 5 proc. obniżce cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i innych uprawnionych odbiorców została odrzucona przez Senat. Według niego, biorąc pod uwagę kalendarz parlamentarny, trudno spodziewać się, żeby wetem Senatu mógł jeszcze zająć się Sejm. - Dlatego zdecydowaliśmy, aby wprowadzić te rozwiązania drogą rozporządzenia ministra klimatu - stwierdził minister.

Odrzucona przez Senat ustawa o gwarancjach finansowych dla NABE zawiera dopisane w Sejmie po II czytaniu przez klub PiS przepisy przewidujące 5-procentową, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających - w ramach określonych limitów zużycia - z zamrożonych cen.