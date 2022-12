Goście programu 6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET rozmawiali o sprzedaży części udziałów w Lotosie saudyjskiej firmie Saudi Aramco. Politycy opozycji zwracali uwagę, że transakcja stoi w głębokiej sprzeczności z wieloletnią narracją PiS mówiącą o ochronie polskiego majątku.

- Saudi Aramco wydało na zakup części Lotosu niecałą swoją dniówkę. Interes życia robią Arabowie. Czemu ta operacja służyła? Służyła tylko i wyłącznie zaspokojeniu marzeń prezesa PiS. Nikt inny by tego nie zrealizował, jak właśnie prezes Obajtek. Kosztem wszystkich norm, które powinny być zachowane, została ta operacja przeprowadzona - mówił Piotr Zgorzelski z PSL.

Zgorzelski: ta fuzja nie miała prawa się dokonać

- Nie zgadzam się z narracją, która dominuje w przekazie PiS, że przecież Unia Europejska kazała nam to zrobić. Ona niczego nie kazała. Unia postawiła warunki, których można było nie zrealizować. Ta fuzja nie miała prawa się dokonać - dodał.

- W sprawie Lotosu nie możemy mówić o żadnej fuzji, a co najwyżej o czymś, co można nazwać rozbiorem i wyprzedażą - oceniła Katarzyna Lubnauer z KO. - Zobaczmy: rafineria 30 proc. z decydującym głosem Saudi Aramco, hurtownie - 100 proc. przejmuje Saudi Aramco. Paliwa lotnicze - 50 proc. przejmuje Saudi Aramco, ponad 400 stacji benzynowych Lotosu przejmuje MOL. Co to oznacza? Realnie rzecz biorąc zniszczono jeden podmiot po to, żeby powstał wielki monopolista, jakim jest Orlen.

- Jako Lewica złożyliśmy w tej sprawie wniosek do NIK - zapowiedział Robert Biedroń. - Ale państwo nie dziwcie się, że padają pytania, dlaczego instytucje rządowe nie zostały uruchomione. Gdzie jest ABW? Gdzie jest komitet ds. bezpieczeństwa? - pytał.

- Orlen jest dzisiaj gigantyczną spółką, która przynosi gigantyczne zyski - podkreślił Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. - Nie jestem zwolennikiem słowa nacjonalizacja. To jest po prostu skupowanie sreber rodowych, które nigdy nie powinny być sprzedane [...] Tworzenie warunków, żeby wzmocnić Orlen, były podyktowane tą transakcją. My (red. Solidarna Polska) nie znamy szczegółów.

RadioZET.pl