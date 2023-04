Schetyna: będą „konkretne programy” dla „chcących żyć z pracy”

500 plus poratowało przede wszystkim rodziny, w których nie zawsze notowano stałe dochody z pracy. Przez 7 lat funkcjonowania programu do rąk rodziców trafiło ponad 220 mld zł, a roczny koszt wypłat to obecnie około 40 mld zł. Równocześnie osoby lepiej radzące sobie na rynku pracy zostały obarczone większymi obciążeniami fiskalnymi, z których finansowane były po części inne programy socjalne obecnego rządu. Ulgę dla nich zapowiedział w Radiu ZET Grzegorz Schetyna.

Nowy program PO. „Dobry projekt dla przedsiębiorczych”

- PO mówi także do przedsiębiorców. To będzie czas najbliższych miesięcy. Będziemy mówić o tym, jak wspierać przedsiębiorców, tych, którzy prowadzą działalność gospodarcza, jak im ulżyć, jak powinni płacić niższe podatki – powiedział gość Bogdana Rymanowskiego.

- Pomysłów PO będzie sporo, programowych. Bardzo ważne, byśmy mieli dobry projekt dla przedsiębiorczych, samodzielnych ludzi. Oni szukają swojego miejsca. Są rozczarowani PiS i będą patrzeć na konkretne propozycje – stwierdził Grzegorz Schetyna. Wśród pomysłów, które już przedstawił Donald Tusk, znalazły się między innymi „raty 0 procent” na pierwsze mieszkanie czy 10 mld zł na remonty. Poza hasłami konkretów propozycji jednak nie poznaliśmy.

Prawdziwą furorę wśród Polaków zrobiło za to babciowe, czyli 1500 zł wsparcia dla matek, które zdecydują się wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Lider PO tłumaczył, że świadczenie finansowałoby się samo – tyle mniej więcej podatków i składek płaciłyby beneficjentki od wypracowywanej pensji. - Tu nikt nikomu niczego nie rozdaje, po prostu wracamy do logicznego myślenia – dobrobyt i pieniądze rodzą się z pracy, a nie z wyciągania ręki i rozdawania – podkreślił szef Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami.

- Przyjdą konkretne propozycje, konkretne programy i poparcie dla Konfederacji zacznie spadać – zadeklarował goszcząc w Radiu ZET Grzegorz Schetyna. Konfederacja zaczęła przyciągać wyborców koncentrujących się na zagadnieniach gospodarczych – Platforma liczy, że przeciągnie ich na swoją stronę, przypominając o liberalnych korzeniach i poglądach.

Schetyna dopowiedział Rymanowskiemu, że jego zdaniem babciowe i kredyt 0 procent „pokażą, że PO jest partią centrową, a nie lewicową”. Zastrzeżenia do dotychczasowych propozycji wyborczych Platformy wyraził Leszek Balcerowicz, który stwierdził, że Tusk nie powinien licytować się na rozdawnictwo z PiS.

