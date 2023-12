Sejm nie zdąży uchwalić ustawy? „Polacy na pewno nie zostaną na lodzie”

Wakacje kredytowe miały być przedłużone na 2024 rok. Tak głosił wycofany z Sejmu projekt Trzeciej Drogi i wciąż czekająca na rozpatrzenie ustawa rządowa. Czy politycy zdążą uchwalić istniejący lub przygotować nowy projekt tak, by kredytobiorcy nadal mogli korzystać ze wsparcia?

Niepewne losy wakacji kredytowych. "Polacy nie zostaną na lodzie"

Wakacje kredytowe to wprowadzona w obliczu gwałtownej podwyżki stóp procentowych możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu. Do Sejmu wpłynęły dotąd dwa projekty wydłużające okres trwania wakacji kredytowych. Projekt PiS różnił się od projektu Trzeciej Drogi kryteriami warunkującymi skorzystanie z możliwości zawieszenia spłaty.

Projekt Trzeciej Drogi nieoczekiwanie został jednak wycofany, co marszałek Hołownia argumentował koniecznością przekazania sprawy nowemu rządowi. Zanim jednak ten zostanie uformowany i zanim nowy gabinet zajmie się ustawą, kredytobiorcy mogą stracić możliwość dalszego zawieszenia spłaty rat.

- Kredytobiorcy na pewno nie zostaną na lodzie. Trzeba im pomóc. Mam nadzieję, że wakacje kredytowe będą przedłużone na mocy rządowego, a nie poselskiego projektu – mówił z kolei dla Radia ZET polityk PSL Krzysztof Hetman.

Rozmówca Radia ZET pytany o kryteria, jakie miałyby znaleźć się w nowym, rządowym projekcie, odparł, że wszystko zależy od analizy kosztów.

- Trzeba przede wszystkim zbadać koszty wakacji kredytowych w różnych wariantach. Jest szansa na to, by wprowadzić to rozwiązanie od początku roku. Wakacje kredytowe mogłyby zadziałać już w pierwszym kwartale roku. Damy radę zrobić to nawet wtedy, jeśli ustawa byłaby uchwalona w styczniu – dodał Hetman.

Warto nadmienić, że projekt rządowy Prawa i Sprawiedliwości zakłada prowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł. W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc.

