Sejm uchwalił budżet. Pieniądze na świadczenia w rękach prezydenta

Sejm uchwalił budżet państwa na 2024 rok. Dochody zaplanowano na ok. 682,4 mld zł, wydatki na 866,4 mld zł, deficyt zaś ma nie być większy niż 184 mld zł. Ustawa trafi jeszcze do Senatu, a przed 29 stycznia musi zostać dostarczona do podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jeśli tak się nie stanie, głowa państwa zyska możliwość rozwiązania parlamentu.