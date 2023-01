Sejm uchwalił dodatkowe dni wolne od pracy. „Wrzutka do ustawy”

Urlopu nigdy za wiele – stwierdziła w noworoczny weekend część Polaków. 4 stycznia punkty poboru krwi przeżyły „pospolite ruszenie” – ustawiały się przed nimi kolejki osób, które postanowiły zdobyć 2 dni wolnego i przedłużyć odpoczynek w końcówce tygodnia. Zwiększone zainteresowanie oddawaniem krwi notowane jest przed weekendami, a dzięki „wrzutce” do ustawy może zostać już na stałe. Pracodawcy podkreślili zrozumienie dla idei, ale też skrytykowali rozwiązanie, mówiąc o dezorganizacji pracy.

Dodatkowy dzień wolny dla krwiodawców. Bonus już na stałe

Szans na zdobycie dodatkowego urlopu będzie w Polsce coraz więcej. Część z nich będzie efektem wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance, która wprowadza na przykład nowe formy wolnego od pracy dla rodziców. Nie brak także pomysłów na inne rozwiązania – na przykład urlop menstruacyjny. W podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedziała o nim posłanka partii Razem Paulina Matysiak.

Dodatkowy dzień wolny od pracy już na stałe otrzymali honorowi krwiodawcy. Rozwiązanie to pojawiło się podczas pandemii COVID-19, aby zachęcić Polaków do oddawania krwi, której notowano poważny deficyt. W zamian za donację honorowi dawcy otrzymywali dodatkowe wolne następnego dnia. Łącznie więc zaczęły im przysługiwać 2 dni odpoczynku od pracy, co można wykorzystać do zorganizowania sobie długiego weekendu. Wystarczy oddać krew w czwartek (wtedy ma się wolne także i w piątek) albo w poniedziałek (do pracy trzeba wrócić wtedy dopiero w środę).

- To szczytna inicjatywa i należy ją społecznie promować. Tylko dlaczego za to przedsięwzięcie mają płacić pracodawcy? – powiedziała serwisowi prawo.pl Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP.

Siemienkiewicz wytłumaczyła, że każda absencja pracownika oznacza dla pracodawcy dodatkowe wydatki. - Przede wszystkim z kosztem zapłaty wynagrodzenia za dzień zwolnienia oraz kosztami jego zastępstwa – wyjaśniła ekspertka. Nie bez znaczenia są także trudności organizacyjne spowodowane dłuższą absencją zatrudnionego.

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej wraz z wrzutką wprowadzającą na stałe 2 dni wolnego za honorowe oddanie krwi została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu. Izba wyższa parlamentu będzie mogła zaproponować do niej poprawki, zanim prawo wróci do posłów. Po ich rozpatrzeniu ustawa trafi do podpisania przez prezydenta i wejdzie w życie.

RadioZET.pl/prawo.pl