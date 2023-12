Sejm w ostatniej chwili podjął ważną dla biznesu decyzję. „Zmiana przerosła rządzących”

Sejm po raz kolejny zmienił ustawę o doręczeniach elektronicznych, przesuwając termin uruchomienia rozwiązań umożliwiającym powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Jak komentują eksperci, był to ostatni moment na zmiany. System miał ruszyć już pod koniec grudnia, jednak ani resort cyfryzacji, ani sami przedsiębiorcy nie byli gotowi na te zmiany.

E-doręczenia znów przesunięte. Sejm w ostatniej chwili zdecydował

Resort cyfryzacji już kilkukrotnie zmieniał termin wdrożenia e-doręczeń. Datą ostateczną miał być 1 stycznia 2024 roku, jednak już w listopadzie ustawodawca miał świadomość, że tak ambitny plan się nie powiedzie. Do Sejmu trafiła zatem nowelizacja przepisów.

- W mojej ocenie przesuwanie kolejny raz terminu wdrożenia e-Doręczeń pokazuje, że jednak technologicznie nie jesteśmy jeszcze przygotowani na tę zmianę. Dziś obok e-Doręczeń mamy PUAP, ale i e-Urząd Skarbowy, a więc trzy możliwe drogi porozumiewania się np. z urzędem skarbowym, a dwie z pozostałymi podmiotami publicznymi, aczkolwiek podmioty publiczne niekoniecznie mają już założone skrzynki do e-Doręczeń – skomentował Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w InFakcie.

Zdaniem eksperta „proponowana zmiana przerosła resort cyfryzacji”. Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r. Za takim rozwiązaniem głosowało 431 posłów, 12 było przeciw, a pięciu się wstrzymało. Ustawa trafi teraz do Senatu. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim przystosowanie systemu do komunikacji między organami i sądami, a także innymi podmiotami na rynku, za pośrednictwem nowego narzędzia. W pełni elektroniczna platforma miałaby zastąpić ePUAP oraz klasyczne listy polecone, co zdaniem ustawodawcy przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z obsługą korespondencji oraz wpłynie na szybkość wymiany informacji między podmiotami. E-doręczenie jest prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Ustawa przewiduje, że obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową. Korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Operatorem tego przedsięwzięcia będzie Poczta Polska.

Źródło: Radio ZET/PAP