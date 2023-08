„Senior nie musi płacić pełnych składek”. Dobrowolny ZUS dla wybranych

Seniorzy po przekroczeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) mogą zafundować sobie wyższą emeryturę, pozostając na rynku pracy. Z danych ZUS wynika, że w ciągu ostatnich ośmiu lat liczba pracujących emerytów wzrosła w Polsce o ponad 40 proc. Wielu z nich zamiast etatu wybrało własny biznes.

Składki na ZUS dla pracującego seniora

W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku 29 proc. pracujących emerytów prowadziło własną firmę – podał ZUS. - Senior, który zakłada własną firmę może, ale nie musi płacić pełnych składek do ZUS. Obowiązkowa jest dla niego składka zdrowotna. Także z tej składki są zwolnieni seniorzy, których dochody są bardzo niskie – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe są zatem dla emeryta prowadzącego firmę dobrowolnie. ZUS przypomina jednak, że kontynuacja opłacania pełnych składek zaowocuje wyższą emeryturą.

Co do zasady nie ma ucieczki od składki zdrowotnej, chyba że prowadzący własny biznes senior ma niskie dochody. Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli jego miesięczna emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (od lipca 2023 r. jest to 3600 zł) oraz osiąga przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury (od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł) lub gdy opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Zwolnienie ze składki nie oznacza jednak zwolnienia z obowiązku informacyjnego. Każdy prowadzący działalność przedsiębiorca musi przesłać do ZUS deklarację rozliczeniową.

Z danych ZUS za końcówkę 2022 rok wynika, że ponad 826 tys. seniorów nadal pracuje. Wśród pracujących emerytów przeważały kobiety – stanowiły 57,5 proc. tej populacji. Ponad 95 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60 - 65 lat i więcej. Średni wiek pracujących emerytów wyniósł 67,1 lat. Dla mężczyzn było to 68,6 lat, dla kobiet – 65,9 lat.

Jak wyliczono, średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 135 osób to pracujący emeryci.