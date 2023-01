Senior plus edycja 2023. Zapisy tylko do 5 stycznia

Waloryzacja emerytur oraz wypłaty „trzynastki” i „czternastki” to bezpośrednie polepszanie warunków życia seniorów. Potrzebujemy jednak nie tylko „chleba”, lecz także „igrzysk”. Możliwość spotkań towarzyskich z innymi emerytami oraz wspólnego realizowania swoich pasji ma umożliwić program „Senior plus”. Samorządy, które chciałby z niego skorzystać, żeby sfinansować działania klubów dla seniorów, mają mało czasu na anonsowanie akcesu do programu: zgłoszenia przyjmowane są tylko do czwartku 5 stycznia 2023 roku.

Senior plus na 2023 rok. Wsparcie dla emerytów

Emeryci mocno ucierpieli z powodu galopującej inflacji. Z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowywanego przez UCE Research wynika, że codzienne zakupy podrożały w ciągu roku o ponad 26 procent. W 2023 roku należy spodziewać się jeszcze większych podwyżek. Zapowiedział je w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix.

Zapowiedziana przez rząd waloryzacja emerytur i rent ma wynieść w 2023 rok 13,8 procent, co może okazać się wartością zbyt niską, żeby w pełni zrekompensować wzrost cen – swoistym „dodatkiem inflacyjnym” ma być 13. i 14. emerytura. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziało, że będzie dbać nie tylko o ciało, lecz także o ducha seniorów.

- Gminy, powiaty i samorządy województw mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych. Gorąco do tego zachęcam. Wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla seniorów, stworzyć dla nich przyjazne i bezpieczne miejsca do aktywnego spędzania czasu - zapowidziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program „Senior plus” składa się z dwóch części – modułów. W pierwszym z nich dofinansowywane będzie tworzenie nowych placówek, które może wynieść maksymalnie 400 tys. zł w przypadku dziennych domów. Na utworzenie klubów dla seniorów można dostać z kolei 200 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 procent całkowitego kosztu realizacji zadania.

W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących placówek (w tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 procent całkowitego kosztu realizacji zadania).

Na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu senior plus można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 zł dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w klubie senior plus może być dofinansowane kwotą do 200 zł miesięcznie.

Program pozwala na dofinansowanie projektów jednorocznych, czyli realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 r. Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD), dostępnym na stronie internetowej das.mrips.gov.pl do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku.

RadioZET.pl/MRiPS