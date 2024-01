„Senior plus”. Rząd zapowiedział zmiany

Emerytury to nie jedyne zobowiązanie państwa w stosunku do seniorów. W Polsce działają programy, które mają za zadanie polepszyć jakość „jesieni życia”. Realizacja rozwiązań „Senior plus” i „Aktywni plus” ma stać się obowiązkiem minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz. Co to oznacza dla emerytów i rencistów?

„Senior plus” i „Aktywni plus”. Program dla emerytów

Zgodnie rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2023 r. zadania z zakresu polityki senioralnej, leżące dotąd w gestii ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, będą realizowane przez ministra ds. polityki senioralnej, którego urząd obsługuje kancelaria premiera.

Oglądaj

W poniedziałek w wykazie prac rządu opublikowano informacje o projektach uchwał, które precyzują, że do zadań z zakresu polityki senioralnej należy obsługa m.in. programu „Senior plus” na lata 2021-2025 i programu na rzecz osób starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025. Zaznaczono, że cele programów się nie zmieniają.

„Senior plus” jest programem dla samorządów. Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na tworzenie lub utrzymanie dziennych domów i klubów seniora.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – zależnie od lokalnych potrzeb.

„Aktywni plus” to rządowy program dotacyjny dla organizacji sektora pozarządowego. W jego ramach realizowane są projekty, które m.in. zapewniają osobom starszym różnorodne formy aktywności dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Program zakłada cztery priorytety: „aktywność społeczna”, „partycypacja społeczna”, „włączenie cyfrowe” i „przygotowanie do starości”.

Źródło: Radio ZET/RCL/PAP