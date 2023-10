Seniorzy mają problem. Nie każdy skorzysta z rządowego programu

Darmowe leki do 1 września przysługiwały m.in. osobom powyżej 75 lat i kobietom w ciąży. Grupę beneficjentów rozszerzono o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Do biura RPO dotarły skargi pacjentów, którzy mówią o braku możliwości odebrania leków za darmo. Lekarz podczas prywatnej wizyty nie mógł im bowiem wystawić recepty z pełną refundacją. Głos w tej sprawie zabrał resort zdrowia.

Darmowe leki. Co z prywatnymi wizytami u lekarza?

„Do RPO dotarła informacja o problemach lekarzy specjalistów z wystawianiem recept na darmowe leki dla osób powyżej 65. oraz do 18. roku życia. Jak wynika z tych doniesień, do wystawiania recept ze stuprocentową refundacją dla dzieci i seniorów nie są już uprawnieni lekarze przyjmujący prywatnie” – czytamy w komunikacie RPO.

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w resorcie zdrowia w odpowiedzi na uwagi RPO przyznał, że przed 1 września lekarze przyjmujący prywatnie także nie mieli możliwości wystawiania recept ze 100 proc. refundacją leku.

Miłkowski przypomniał, że jedyną zmianą, która nastąpiła 1 września było rozszerzenie wcześniej obowiązującego wykazu bezpłatnych leków, tzw. wykazu Leki 75+ o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych oraz obniżenie kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków (dla osób po 65 r.ż.).

„Od 1 września 2023 r. dostępna jest także lista leków bezpłatnych dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, tzw. wykaz Leki 18-. Należy podkreślić, że jest to nowo utworzona lista, ale na zasadach analogicznych do wcześniej tworzonych wykazów Leki 75+” – czytamy w odpowiedzi.

Przedstawiciel resortu zdrowia dodał, że „pozostałe warunki, w tym uprawnienia lekarzy do wystawiania recept na bezpłatne leki, pozostały bez zmian (nie jest prawdą, że do końca sierpnia br. leki bezpłatne dla seniorów mógł wypisać każdy specjalista)”.

Resort przypomniał, że pacjent może otrzymać bezpłatnie lek pod warunkiem, że spełnia kryteria wiekowe (z wyjątkiem kobiet w ciąży), lek widnieje w wykazie refundowanych substancji, a receptę wystawił lekarz lub pielęgniarka uprawniona do wypisania na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia.

Taka recepta może być wystawiona lekarza lub pielęgniarkę działających w ramach NFZ lub współpracujących z NFZ.

Źródło: Radio ZET/RPO