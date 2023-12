Seniorzy mogą zarobić więcej. Nowe przepisy już obowiązują

1 grudnia br. zmienił się limit dorabiania do emerytury. Co to oznacza? Niektórzy seniorzy, którym dotąd ZUS obcinał emerytury z uwagi na zbyt wysokie zarobki, będą mogli spać spokojnie. Przeciętna płaca w gospodarce poszła w górę, a wraz z nią graniczne kwoty, do których można będzie dorabiać bez uszczerbku na świadczeniu.